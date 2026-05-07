Щось дивне відбувається на морському дні в Арктиці: риби тут чомусь пливуть задом наперед

У новому дослідженні вченим уперше вдалося отримати рідкісні кадри того, як життя процвітає на арктичному морському дні.

Океан покриває більшу частину планети, але вивчення його глибоководних районів пов'язане з низкою труднощів. На щастя, поєднання різних технологій може допомогти вченим багато чого довідатися про конкретну область — у новому аналізі вчені зосередилися на вивченні життя на арктичному морському дні, пише Фокус.

У новому дослідженні, присвяченому дну льодовикового фіорду в Інглфілд-Бреднінгу, Гренландія, вчені використовували відеокамеру, синхронізовану з гідрофоном, щоб дізнатися більше про істот, що мешкають у цих водах.

За словами команди, використання гідрофона і камери протягом тижня надало можливість уважніше вивчити морське дно цього маловивченого регіону. Систему також тестували на предмет взаємодії з нею нарвалів, що раніше викликало побоювання щодо іншого обладнання. Простими словами, всю установку розробили таким чином, щоб бути максимально пасивною і неінвазивною для екосистеми. Зазначимо, що в минулому подібні експерименти в минулому приваблювали більшу мегафауну.

Систему опустили з човна у воду 1 серпня 2025 року і встановили на глибині близько 260 метрів. Місце для скидання обрали тому, що тут імовірність почути нарвалів вища, ніж в інших районах фіорду. За словами команди, камеру було запрограмовано на запис 10-хвилинних відеороликів зі звуком кожні 20 хвилин із 10-хвилинною паузою між записами протягом трьох днів.

Команда зазначає, що на той час камера була спрямована догори, щоб мінімізувати потрапляння осаду на об'єктив, а також максимізувати потенційні кадри нарвалів, які, як відомо, наближаються зверху. Уже 9 серпня систему витягли.

Загалом вчені отримали 223 записи, на яких були зафіксовані такі тварини, як медузи, щетинкові черв'яки, креветки і риби. Раніше передбачалося, що креветки-опосуми можуть бути найбільш часто спостережуваними істотами в цьому районі, але насправді вони з'явилися на камерах лише один раз. Більшість організмів спостерігалися поодинці, хоча деякі амфіподи плавали парами.

Цікаво, що нарвали також були зафіксовані на камерах лише один раз, але були основним джерелом біофонічних звуків — їх записували на аудіо кожен день експерименту. Також були записані шуми човнових двигунів і хрускіт айсбергів.

Утім, вченим також вдалося виявити і щось незвичайне: йдеться про рибу-равлика, яка демонструвала дивну поведінку, плаваючи назад і пасивно дрейфуючи за течією. Потім вона не рухалася близько 16 секунд, згорнувши хвіст, перш ніж вийти з кадру відео.

Під час написання використовували матеріали PLOS One, IFLScience.