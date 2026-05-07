Самая странная радуга в мире: люди думали, ее создал искусственный интеллект (видео)

Социальные сети удивило видео "радужных облаков" над Индонезией — пользователи предположили, что оно могло быть создано искусственным интеллектом, но на самом деле это не так.

В мире, где все сложнее отличить сгенерированное искусственным интеллектом от реального, неудивительно, что люди стали немного скептически относиться ко всему, что выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это касается и видео с красивыми "радужными облаками", которые недавно стали вирусными. Однако, по словам исследователей, они вполне реальны, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ярко окрашенные облака были замечены над Джонголом в Индонезии еще 1 апреля 2026 года и привлекли внимание местных жителей, которые делились фото и видео этого необычного явления в социальных сетях. Они быстро набрали гораздо больше просмотров, чем обычные фотографии заката, — и вместе с ними появились предположения о том, что файлы были созданы искусственным интеллектом.

Відео дня

В то время, как одни пользователи восхищались чудом природы, другие — усомнились в их подлинности, предположив, что они были созданы с помощью ИИ. Однако в данном случае радужное облачное шоу было реальным примером оптического явления, известного как радужное свечение облаков.

По словам ученых, радужное свечение облаков обычно наблюдается в высококучевых, перисто-кучевых, линзовидных и перистых облаках и требует двух основных компонентов:

солнечного света;

множества крошечных, относительно однородных по размеру капель воды или кристаллов льда внутри облака.

Кроме того, эксперты отмечают, что облако, в котором находятся эти крошечные частицы, также должно быть тонки, а Солнце должно находиться под определенным углом. Простыми словами, требуется много условий, чтобы возникло подобное радужное свечение облаков — это объясняет, почему это явление относительно редкое.

Однако, когда все складывается удачно, лучи солнечного света попадают лишь на несколько капель или кристаллов за раз и рассеиваются. В совокупности это создает впечатляющее разнообразие цветов, наблюдаемое в радужном сиянии облаков.

Отметим, что капли воды и кристаллы льда в земной атмосфере играют важную роль во многих других красочных атмосферных явлениях, которые также могут украшать небо Земли. В том числе речь идет о психоделических стратосферных облаках, наблюдаемых в Арктике зимой, а также окологоризонтальных дугах, также известных как "огненные дуги".

К слову, исследования показывают, что пастельные и конфетные облака встречаются не только на Земле. Ранее ученые обнаружили, что благодаря сухому льду и замороженному углекислому газу они также могут появляться на Марсе в виде потрясающих ночных светящихся облаков.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрономы обнаружили новый космический объект, состоящий из темной материи.

Ранее Фокус писал о том, что Луну окружает странное асимметричное облако: ученые смогли объяснить его форму.

При написании использовались материалы TikTok, IFLScience.