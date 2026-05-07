Найдивніша веселка у світі: люди думали, її створив штучний інтелект (відео)

Соціальні мережі здивувало відео "райдужних хмар" над Індонезією — користувачі припустили, що воно могло бути створене штучним інтелектом, але насправді це не так.

У світі, де де дедалі складніше відрізнити згенероване штучним інтелектом від реального, не дивно, що люди стали дещо скептично ставитися до всього, що має надто гарний вигляд, щоб бути правдою. Це стосується і відео з красивими "райдужними хмарами", які нещодавно стали вірусними. Однак, за словами дослідників, вони цілком реальні, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Яскраво забарвлені хмари були помічені над Джонголом в Індонезії ще 1 квітня 2026 року і привернули увагу місцевих жителів, які ділилися фото і відео цього незвичайного явища в соціальних мережах. Вони швидко набрали набагато більше переглядів, ніж звичайні світлини заходу сонця, — і разом з ними з'явилися припущення про те, що файли були створені штучним інтелектом.

Відео дня

У той час, як одні користувачі захоплювалися дивом природи, інші — засумнівалися в їхній достовірності, припустивши, що їх було створено за допомогою ШІ. Однак у цьому випадку райдужне хмарне шоу було реальним прикладом оптичного явища, відомого як райдужне світіння хмар.

За словами вчених, райдужне світіння хмар зазвичай спостерігається у висококупчастих, перисто-купчастих, лінзоподібних і пір'ястих хмарах і потребує двох основних компонентів:

сонячного світла;

безлічі крихітних, відносно однорідних за розміром крапель води або кристалів льоду всередині хмари.

Крім того, експерти зазначають, що хмара, в якій перебувають ці крихітні частинки, також має бути тонкою, а Сонце має перебувати під певним кутом. Простими словами, потрібно багато умов, щоб виникло подібне райдужне світіння хмар — це пояснює, чому це явище відносно рідкісне.

Однак, коли все складається вдало, промені сонячного світла потрапляють лише на кілька крапель або кристалів за раз і розсіюються. У сукупності це створює вражаюче розмаїття кольорів, що спостерігається в райдужному сяйві хмар.

Зазначимо, що краплі води і кристали льоду в земній атмосфері відіграють важливу роль у багатьох інших барвистих атмосферних явищах, які також можуть прикрашати небо Землі. Зокрема йдеться про психоделічні стратосферні хмари, що спостерігаються в Арктиці взимку, а також навкологоризонтальні дуги, також відомі як "вогняні дуги".

До речі, дослідження показують, що пастельні та цукеркові хмари зустрічаються не тільки на Землі. Раніше вчені виявили, що завдяки сухому льоду і замороженому вуглекислому газу вони також можуть з'являтися на Марсі у вигляді приголомшливих нічних хмар, що світяться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрономи виявили новий космічний об'єкт, що складається з темної матерії.

Раніше Фокус писав про те, що Місяць оточує дивна асиметрична хмара: вчені змогли пояснити її форму.

Під час написання використовували матеріали TikTok, IFLScience.