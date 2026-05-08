Разгадан секрет одного из самых мощных чувств человека: создана первая в истории "карта обоняния"

В новом исследовании ученые впервые в истории создали "карту обоняния" — это приближает нас к пониманию этого загадочного чувства.

Обоняние — мощное чувство, сигнализирующее нашему телу о том, будет ли что-то вкусным, что мы наконец-то дома или вот-вот пойдет дождь. Однако из всех чувств обоняние, пожалуй, является наименее изученным. По крайней мере, так было до недавно, пишет Фокус.

В новом исследовании ученые приблизились к пониманию этого загадочного чувства, создав подробную карту, показывающую расположение тысяч различных типов обонятельных рецепторов, встроенных в носы мышей. Результат абсолютно завораживает.

По словам ведущего автора исследования, нейробиолога Сандипа Датта, обоняние — невероятно загадочное чувство, для которого долгое время отсутствовала карта. Но теперь ученым удалось это исправить: новая карта обоняния основана на данных, полученных от более чем 300 мышей.

Микроскопическое изображение поперечного среза носа мыши Фото: Cell

Известно, что в носу мыши находится около 20 миллионов обонятельных нейронов, каждый из которых экспрессирует один из тысяч типов клеточных рецепторов. Каждый из этих нейронов передает информацию о запахе из носа в мозг.

В ходе исследования команда секвенировала гены примерно 5 миллионов отдельных клеток носовой ткани, получив таким образом набор данных, включающий около 2,3 миллиона обонятельных сенсорных нейронов. Далее ученые определили местоположение активных генов, связанных с обонятельными рецепторами.

Датт отмечает, ранее ученые испытывали трудности с обнаружением рецепторов и предполагали, что их расположение должно быть случайным: любой обонятельный сенсорный нейрон мог экспрессировать любой из 1100 возможных обонятельных рецепторов. Однако новая карта указывает, что тип рецепторов, которые экспрессируют эти нейроны, в значительной степени зависит от специфического порядка их расположения. Вследствие этого, они образуют градиент рецепторов в узких горизонтальных полосах, простирающихся от верхней до нижней части носа.

Последующие эксперименты команды показали, что эта структура модулируется природной ретиноевой кислотой — молекулой, способной регулировать экспрессию генов внутри клеток. Используя лекарственные препараты для регулирования уровня ретиноевой кислоты у мышей, команда смогла изменить градиент обонятельных рецепторов в носу. Они также обнаружили, что расположение рецепторов в носу соответствует организации обонятельной луковицы головного мозга.

Обонятельная карта выявила высокоорганизованное расположение рецепторов в носу Фото: Cell

Ученые считают, что лучшее понимание анатомии обоняния у мышей позволит лучше понять, что происходит и в человеческом носу. Конечно, между обонянием мышей и людей существует множество различий, но, будучи млекопитающими, люди, как правило, имеют некоторые физические и генетические сходства.

При написании использовались материалы Cell, Science Alert.