Розгадано секрет одного з найпотужніших почуттів людини: створено першу в історії "карту нюху"

У новому дослідженні вчені вперше в історії створили "карту нюху" — це наближає нас до розуміння цього загадкового почуття.

Нюх — потужне відчуття, яке сигналізує нашому тілу про те, чи буде щось смачним, що ми нарешті вдома або ось-ось піде дощ. Проте з усіх почуттів нюх, мабуть, є найменш вивченим. Принаймні, так було донедавна, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні вчені наблизилися до розуміння цього загадкового почуття, створивши детальну карту, що показує розташування тисяч різних типів нюхових рецепторів, вбудованих у носи мишей. Результат абсолютно заворожує.

За словами провідного автора дослідження, нейробіолога Сандіпа Датта, нюх — неймовірно загадкове почуття, для якого тривалий час не існувало карти. Але тепер вченим вдалося це виправити: нова карта нюху заснована на даних, отриманих від більш ніж 300 мишей.

Відео дня

Мікроскопічне зображення поперечного зрізу носа миші Фото: Cell

Відомо, що в носі миші міститься близько 20 мільйонів нюхових нейронів, кожен з яких експресує один з тисяч типів клітинних рецепторів. Кожен із цих нейронів передає інформацію про запах із носа в мозок.

Під час дослідження команда секвенувала гени приблизно 5 мільйонів окремих клітин носової тканини, отримавши в такий спосіб набір даних, що включає близько 2,3 мільйона нюхових сенсорних нейронів. Далі вчені визначили місце розташування активних генів, пов'язаних з нюховими рецепторами.

Датт зазначає, раніше вчені зазнавали труднощів із виявленням рецепторів і припускали, що їхнє розташування має бути випадковим: будь-який нюховий сенсорний нейрон міг експресувати будь-який із 1100 можливих нюхових рецепторів. Однак нова карта вказує, що тип рецепторів, які експресують ці нейрони, значною мірою залежить від специфічного порядку їх розташування. Внаслідок цього, вони утворюють градієнт рецепторів у вузьких горизонтальних смугах, що простягаються від верхньої до нижньої частини носа.

Подальші експерименти команди показали, що ця структура модулюється природною ретиноєвою кислотою — молекулою, здатною регулювати експресію генів усередині клітин. Використовуючи лікарські препарати для регулювання рівня ретиноєвої кислоти у мишей, команда змогла змінити градієнт нюхових рецепторів у носі. Вони також виявили, що розташування рецепторів у носі відповідає організації нюхової цибулини головного мозку.

Нюхова карта виявила високоорганізоване розташування рецепторів у носі Фото: Cell

Учені вважають, що краще розуміння анатомії нюху в мишей дасть змогу краще зрозуміти, що відбувається і в людському носі. Звісно, між нюхом мишей і людей існує безліч відмінностей, але, будучи ссавцями, люди, як правило, мають певні фізичні та генетичні подібності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що те, чим ви пахнете, може змінити те, як ви сприймаєте колір: що виявили вчені.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті розкрили таємницю нюху павуків.

Під час написання використовували матеріали Cell, Science Alert.