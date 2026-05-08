Быстро теряют интерес: у людей и обезьян вновь обнаружили нечто общее

Новое исследование показывает, что любопытство у обезьян работает так же, как и у людей — что показал новый эксперимент.

В новом исследовании Института эволюционного происхождения человеческого поведения Киотского университета (EHUB) ученые сосредоточились на понимании того, как любопытство работает у обезьян. Команда проверила это с помощью игры в прятки на сенсорном экране — результаты оказались более убедительными, чем ожидали исследователи, пишет Фокус.

Любопытство — забавная штука. Оно не запускается вознаграждением, а связано с желанием узнать, что произойдет дальше и как это работает. Оно не запускается вознаграждением, но все еще не ясно, что именно его запускает.

Одна из ведущих теорий — так называемый принцип Златовласки: любопытство, как правило, тяготеет к вещам средней сложности или неопределенности. Простыми словами: если слишком просто — нечего разгадывать; слишком случайно — и нет никакой закономерности, за которой можно было бы гнаться. В результате, эксперты предполагают, что мозг предпочитает золотую середину — что-то, что кажется решаемым, но еще не решенным.

Эта тенденция довольно хорошо задокументирована у людей, но у других животных она изучена недостаточно. В новом исследовании ученые из Кито сосредоточились на том, чтобы найти способ проверить это — ученые провели ряд экспериментов на японских макаках без использования пищевых вознаграждений, которые обычно поддерживают интерес лабораторных животных.

Эксперимент включал игру на сенсорном экране, основанную на простой механике пряток. Когда обезьяна нажимала кнопку, где-то на экране появлялась кукла. При этом каждая кнопка создавала разный уровень непредсказуемости.

Например, при низком уровне шума кукла появлялась в предсказуемом места; при высоком уровне — могла появиться почти в любом месте экрана; при среднем — результат был средним. Макакам предлагали на выбор средний и низкий уровень шума, а также средний и высокий уровень шума, в то время как исследователи наблюдали, к каким кнопкам они тяготели.

Результаты показали, что ответ оставался неизменным: каждый раз макаки выбирали средний уровень шума. Обезьяны продолжали нажимать кнопку, которая заставляла куклу появляться в достаточно неопределенном месте, чтобы это было интересно, но не настолько случайном, чтобы быть бессмысленным. По словам ученых, решая головоломку макаки, похоже, тянулись к тому уровню сложности, который казался им достойным внимания. Более того, в этом случае животные продолжали играть без вознаграждения.

Еще более удивительным казалось то, как долго макаки продолжали играть. В стандартных когнитивных экспериментах обезьян мотивируют едой. Без угощения в конце предполагается, что они быстро потеряют интерес и уйдут. Новые данные указывают на то, что это утверждение не является верным.

По словам первого автора исследования Сакуми Ики, есть надежда, что подобные результаты в конечном итоге позволят использовать любопытство для улучшения жизни не только обезьян, но и других животных в неволе.

При написании использовались материалы iScience, Earth.com.