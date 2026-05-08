Швидко втрачають інтерес: у людей і мавп знову виявили щось спільне

Нове дослідження показує, що цікавість у мавп працює так само, як і в людей — що показав новий експеримент.

У новому дослідженні Інституту еволюційного походження людської поведінки Кіотського університету (EHUB) вчені зосередилися на розумінні того, як цікавість працює у мавп. Команда перевірила це за допомогою гри в хованки на сенсорному екрані — результати виявилися більш переконливими, ніж очікували дослідники, пише Фокус.

Цікавість — кумедна штука. Вона не запускається винагородою, а пов'язана з бажанням дізнатися, що станеться далі і як це працює. Вона не запускається винагородою, але все ще не ясно, що саме її запускає.

Одна з провідних теорій — так званий принцип Золотоволоски: цікавість, як правило, тяжіє до речей середньої складності або невизначеності. Простими словами: якщо занадто просто — нема чого розгадувати; занадто випадково — і немає жодної закономірності, за якою можна було б гнатися. У результаті, експерти припускають, що мозок віддає перевагу золотій середині — чомусь, що здається розв'язуваним, але ще не вирішеним.

Ця тенденція досить добре задокументована у людей, але в інших тварин вона вивчена недостатньо. У новому дослідженні вчені з Кіто зосередилися на тому, щоб знайти спосіб перевірити це — вчені провели низку експериментів на японських макаках без використання харчових винагород, які зазвичай підтримують інтерес лабораторних тварин.

Експеримент включав гру на сенсорному екрані, засновану на простій механіці хованок. Коли мавпа натискала кнопку, десь на екрані з'являлася лялька. При цьому кожна кнопка створювала різний рівень непередбачуваності.

Наприклад, за низького рівня шуму лялька з'являлася в передбачуваному місця; за високого рівня — могла з'явитися майже в будь-якому місці екрана; за середнього — результат був середнім. Макакам пропонували на вибір середній і низький рівень шуму, а також середній і високий рівень шуму, тоді як дослідники спостерігали, до яких кнопок вони тяжіли.

Результати показали, що відповідь залишалася незмінною: щоразу макаки обирали середній рівень шуму. Мавпи продовжували натискати кнопку, яка змушувала ляльку з'являтися в досить невизначеному місці, щоб це було цікаво, але не настільки випадковому, щоб бути безглуздим. За словами вчених, розв'язуючи головоломку макаки, схоже, тягнулися до того рівня складності, який здавався їм вартим уваги. Ба більше, у цьому випадку тварини продовжували грати без винагороди.

Ще більш дивним здавалося те, як довго макаки продовжували грати. У стандартних когнітивних експериментах мавп мотивують їжею. Без частування наприкінці передбачається, що вони швидко втратять інтерес і підуть. Нові дані вказують на те, що це твердження не є правильним.

За словами першого автора дослідження Сакумі Ікі, є надія, що такі результати зрештою дадуть змогу використати цікавість для поліпшення життя не тільки мавп, а й інших тварин у неволі.

Під час написання використовували матеріали iScience, Earth.com.