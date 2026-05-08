Морской лед удастся сохранить без последствий для Земли: разработан эффективный метод

В новом исследовании ученые впервые проверили, могут ли облака, обработанные соленой водой, защитить арктический лед. Результаты оказались многообещающими.

Новое исследование команды из Университета Эксетера показало, что распыление частиц морской соли в нижние арктические облака может охладить регион и помочь сохранить морской лед. Более того, результаты указывают, что процесс не оказывает явного влияния на погоду в отдаленных регионах, пишет Фокус.

Авторы утверждают, что полученные результаты дают четкую цель одной из самых спорных и амбициозных идей климатического вмешательства. Исследование также поднимает более сложные вопросы о том может ли когда-либо смоделированный арктический щит работать вне рамок модели.

В рамках трех взаимосвязанных климатических моделей Арктика стала полигоном для преднамеренно осветленного слоя облаков над открытым океаном. В новом исследовании доктор Мэтью Генри с коллегами сравнили эти модельные миры — результаты показали, что соленые частицы осветляли арктические облака, охлаждали Крайний Север и помогали сохранять летний лед.

Данные также указывают на то, что охлаждающий эффект не распространялся равномерно по планете — простыми словами, наиболее четкий сигнал оставался вблизи региона, для защиты которого и был создан эксперимент.

Этот узкий охват делает результат более поразительным, но он также оставляет нерешенной центральную проблему: модели могут показать, что может произойти, но не показывает, можно и это осуществить безопасно.

По словам ученых, соль способна изменить облако, так как крошечные частицы в воздухе предоставляют водяному пару больше поверхностей для скопления. Их часто называют ядрами конденсации облаков и добавление большего количества таких частиц обычно приводит к образованию множества мелких капель вместо уменьшения количества крупных.

Этот эффект осветления облаков может сделать низкое облако ярче, поэтому больше солнечного света отражается, прежде чем нагреет океан внизу. Однако ученые предупреждают, что в данном случае размер имеет значение. Например, слишком большие, слишком маленькие или неправильно расположенные частицы могут расходовать соль, не оказывая существенного влияния на осветление.

Отметим, что охлаждение Арктики является ключевым направлением для климатологов, потому что регион, согласно статистике, нагревается значительно быстрее, чем планета в целом. Один анализ показал, что Арктика нагревалась почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, с 1979 по 2021 год.

В то же время потеря морского льда затемняет поверхность океана, а более темная вода поглощает больше солнечного света, вместо того чтобы отражать его обратно. Эта обратная связь помогает объяснить, почему региональный облачный щит, даже несовершенный, кажется привлекательным для людей, обеспокоенных потерей льда.

В ходе нового исследования ученые использовали три независимо разработанные климатические программы, а затем искали совпадение между ними. Частицы соли проникали только в самые нижние слои воздуха над открытым Северным Ледовитым океаном, где низкие облака могли получать новые капли-зародыши. Модели предполагали будущее, в котором глобальное потепление поднимется примерно до 3ºC к 2100 году. На этом более жарком фоне эксперименты с солеными облаками пытались сохранить температуру в Арктике близкой к сегодняшней.

Результаты указывают, что в двух моделях в течение всего периода тестирования и примерно до 2065 года в третьей модели удалось избежать летних условий без льда. Таким образом, результаты указывают на возможное вмешательство в Арктику, которое действовало более локально, чем ожидали многие исследователи. Это также показало, насколько многое зависит от физики облаков, доставки соли и конструкции модели.

При написании использовались материалы Earth’s Future, Earth.com.