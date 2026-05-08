Морський лід вдасться зберегти без наслідків для Землі: розроблено ефективний метод

У новому дослідженні вчені вперше перевірили, чи можуть хмари, оброблені солоною водою, захистити арктичний лід. Результати виявилися багатообіцяючими.

Нове дослідження команди з Університету Ексетера показало, що розпорошення частинок морської солі в нижні арктичні хмари може охолодити регіон і допомогти зберегти морський лід. Ба більше, результати вказують, що процес не має явного впливу на погоду у віддалених регіонах, пише Фокус.

Автори стверджують, що отримані результати дають чітку мету одній з найбільш спірних і амбітних ідей кліматичного втручання. Дослідження також піднімає складніші питання про те, чи може коли-небудь змодельований арктичний щит працювати поза рамками моделі.

У рамках трьох взаємопов'язаних кліматичних моделей Арктика стала полігоном для навмисно освітленого шару хмар над відкритим океаном. У новому дослідженні доктор Метью Генрі з колегами порівняли ці модельні світи — результати показали, що солоні частинки освітлювали арктичні хмари, охолоджували Крайню Північ і допомагали зберігати літній лід.

Дані також вказують на те, що охолоджувальний ефект не поширювався рівномірно по планеті — простими словами, найчіткіший сигнал залишався поблизу регіону, для захисту якого і було створено експеримент.

Це вузьке охоплення робить результат більш вражаючим, але воно також залишає невирішеною центральну проблему: моделі можуть показати, що може статися, але не показує, чи можна і це здійснити безпечно.

За словами вчених, сіль здатна змінити хмару, оскільки крихітні частинки в повітрі надають водяній парі більше поверхонь для скупчення. Їх часто називають ядрами конденсації хмар і додавання більшої кількості таких частинок зазвичай призводить до утворення безлічі дрібних крапель замість зменшення кількості великих.

Цей ефект освітлення хмар може зробити низьку хмару яскравішою, тому більше сонячного світла відбивається, перш ніж нагріє океан внизу. Однак учені попереджають, що в цьому випадку розмір має значення. Наприклад, занадто великі, занадто маленькі або неправильно розташовані частинки можуть витрачати сіль, не роблячи істотного впливу на освітлення.

Зазначимо, що охолодження Арктики є ключовим напрямком для кліматологів, тому що регіон, згідно зі статистикою, нагрівається значно швидше, ніж планета загалом. Один аналіз показав, що Арктика нагрівалася майже вчетверо швидше, ніж у середньому по світу, з 1979 по 2021 рік.

Водночас втрата морського льоду затемнює поверхню океану, а темніша вода поглинає більше сонячного світла, замість того щоб відбивати його назад. Цей зворотний зв'язок допомагає пояснити, чому регіональний хмарний щит, навіть недосконалий, здається привабливим для людей, стурбованих втратою льоду.

Під час нового дослідження вчені використовували три незалежно розроблені кліматичні програми, а потім шукали збіг між ними. Частинки солі проникали тільки в найнижчі шари повітря над відкритим Північним Льодовитим океаном, де низькі хмари могли отримувати нові краплі-зародки. Моделі припускали майбутнє, в якому глобальне потепління підніметься приблизно до 3ºC до 2100 року. На цьому більш спекотному тлі експерименти з солоними хмарами намагалися зберегти температуру в Арктиці близькою до сьогоднішньої.

Результати вказують, що у двох моделях протягом усього періоду тестування і приблизно до 2065 року в третій моделі вдалося уникнути літніх умов без льоду. Таким чином, результати вказують на можливе втручання в Арктику, яке діяло більш локально, ніж очікували багато дослідників. Це також показало, наскільки багато залежить від фізики хмар, доставки солі та конструкції моделі.

Під час написання використовувалися матеріали Earth's Future, Earth.com.