На кону життя мільйонів людей: щось в Антарктиді сприяє швидкому підвищенню рівня моря

Дослідники виявили, що швидке танення антарктичних шельфових льодовиків може призвести до ще швидшого, ніж очікувалося, підвищення глобального рівня моря. Це ставить під загрозу життя мільйонів людей.

Великі плавучі шельфові льодовики Антарктиди оточують близько 75% берегової лінії континенту і діють як величезні контрформи, стримуючи рух внутрішніх льодовиків. Але тепер вчені виявили, що швидке танення шельфових льодовиків Антарктиди може спровокувати ще більш швидке, ніж очікувалося, підвищення глобального рівня моря, пише Фокус.

Тепер команда норвезьких дослідників виявила, що глибокі борозни під льодом, схожі на канали, затримують вихрові потоки відносно теплої океанської води. Ця тепла вода розтоплює лід під поверхнею в 10 разів швидше, ніж зазвичай, що, по суті, загрожує структурній цілісності всіх шельфових льодовиків.

За словами провідного автора дослідження, старшого наукового співробітника норвезької дослідницької організації Akvaplan-niva, доктора Цинь Чжоу, виявилося, що шельфові льодовики можуть бути більш вразливими до потепління океану, ніж вважалося раніше.

Річ у тім, що значне ослаблення антарктичного шельфу або його обвалення вивільнить гігатонни льоду, які нині утримуються крижаним щитом. Відомо, що нині крижаний щит містить достатньо прісної води, щоб підняти глобальний рівень моря на неймовірні 58 метрів — у небезпеці перебувають мільйони людей по всій земній кулі.

Вчені визнають, що танення всього антарктичного крижаного щита є малоймовірним, але глобальний рівень моря, ймовірно, буде набагато вищим, ніж передбачали попередні кліматичні моделі.

Зазначимо, що крижані шельфи — це продовження льодовиків, які плавають над водою, а не прикріплені до скельної основи. Крім захисту різноманітної і чутливої екосистеми, ця крижана стіна також має вирішальне значення для сповільнення підвищення рівня моря за рахунок танення льодовиків. Відомо, що крижані шельфи вклинюються між мисами і невеликими пагорбами на морському дні, діючи як бар'єр, що уповільнює невблаганний потік льодовиків у море.

За словами провідного автора дослідження, доктора Торе Хаттерманна з полярного дослідницького центру iC3, холодне повітря Антарктиди та постійні сильні снігопади призводять до того, що льодовики континенту тануть дуже мало зверху вниз. Замість цього лід поступово руйнується знизу в місці їхнього зіткнення з океаном.

Однак результати нового дослідження показують, що нижня частина крижаного покриву зовсім не гладка і рівна, а посмугована глибокими борознами, каналами та ямами. Під час дослідження вчені зосередили свою увагу на шельфовому льодовику Фімбулісен у Східній Антарктиді — команда хотіла зрозуміти, як цей льодовиковий рельєф може впливати на танення льоду.

Під час дослідження вчені об'єднали детальну карту шельфового льодовика з детальною комп'ютерною моделлю, порівнюючи, що станеться, якщо лід буде гладким або поцяткованим борознами. Результати моделювання показують, що канали в льоду створюють "осередки", які утримують теплу воду на місці, не дозволяючи їй швидко текти.

У результаті, у міру того, як тепла вода розтоплює навколишній лід, канали стають дедалі глибшими і ширшими, прокладаючи глибокі тріщини в шельфовому льодовику. Автори зазначають, що цей процес відсуває точку дотику льоду з корінною породою, відому як лінія заземлення, оголюючи більше льоду для води і ще швидше розтоплюючи шельф.

Якщо льодовик товстіший далі від берега, це може спричинити каскадне прискорення, оскільки важкий крижаний покрив швидше рухається до моря. За словами вчених, особливо тривожним виглядає те, що цей процес було виявлено на шельфовому льодовику Фімбулісен, який раніше вважався стабільним.

Під час написання використовували матеріали Daily Mail.