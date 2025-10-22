Шукали найдавніший лід, а знайшли щось більш цікаве: ховалося під крижаним щитом Антарктиди

Вік попереднього найдавнішого зразка налічував близько 800 000 років. Але тепер учені вважають, що під Антарктичним крижаним щитом можуть зберігатися більш давні породи, яким десятки мільйонів років.

Десятиліттями вчені, які прагнуть зрозуміти глобальні зміни клімату, аналізують крижані керни, отримані зі свердловин, пробурених глибоко в Антарктичному крижаному щиті. Цей лід містить хімічні речовини і бульбашки стародавнього повітря, які розповідають історію зміни клімату Землі з плином часу, пише PHYS.org.

Щоб отримати точний кліматичний літопис, вчені прагнуть знайти безперервний лід, застиглий у хронологічному порядку: наймолодший — зверху, найстаріший — внизу.

У пошуках найдавнішого льоду у світі вчені виявили осадові породи, що просочуються під Антарктичний крижаний щит. Донедавна найдавніші зразки такого крижаного керна мали вік 800 000 років — саме тоді, коли клімат нашої планети почав швидко змінюватися.

За словами доцента Інституту геофізики Техаського університету в Остіні Дункана Янга, зразки найдавнішого льоду у світі просто "закінчилися в найцікавіший момент", а тому вчені продовжили пошуки.

У 2021 році Янг із колегами запустили проєкт, у межах якого команда дослідників із Техаського університету використовувала радар для картування недослідженого регіону в глибині Східної Антарктиди, недалеко від Південного полюса. Вченим все ще поки що не вдалося виявити давніший суцільний літ, але дані дали змогу отримати нові відомості про геологічні процеси, що відбуваються під крижаним щитом Антарктиди, а також про те, як лід рухається під ним.

Під час дослідження вчені спостерігали найглибший шар льоду, відомий як базальна одиниця, у великій низовині в Південнополярному басейні. Дослідники вважають, що він опинився там, поступово спускаючись підльодовиковим гірським хребтом, збираючи сліди осаду і відкладаючи їх у улоговині.

Радіолокаційне зображення UTIG MARFA, що показує розріз Антарктичного крижаного щита Південнополярного басейну і Купола А завдовжки понад 650 км, на якому показано лід завтовшки понад 3,8 км

За словами Янга, вони з колегами не очікували нічого подібного. Передбачається, що в міру танення льоду базальна товща приносила невелику кількість матеріалу з гірського хребта і залишала осад. Команда вважає, що це може бути новий тип постльодовикового осадового басейну, що формується без звичайних процесів, які формують наземний ландшафт, таких як річки або рух льодовикового покриву. Це поступовий процес, що триває від 14 до 30 мільйонів років, протягом якого ці невеликі частинки осаду накопичуються.

Цей багатий на опади ґрунт, де тане базальна товща, пов'язаний з локальними областями підвищеного геотермального теплового потоку і танення біля основи льодовикового покриву. Що своєю чергою впливає на рух льоду нагорі й утворення озер під льодом.

Янг зазначає, що розуміння того, як змінюється тепловий потік біля основи льодовикового покриву і яка там температура, відіграє важливу роль у пошуку місць, де може зберегтися найстаріший суцільний лід. Команда зазначає, що сам басейн Південного полюса може виявитися не найкращим місцем для старого суцільного льоду через танення. Базальна товща вище за течією від басейну Південного полюса може фактично захистити старий лід від танення, що відбувається біля ложа. У результаті вчені пропонують шукати старий суцільний лід в інших регіонах Антарктиди.

