Искали самый древний лед, а нашли нечто более любопытное: скрывалось под ледяным щитом Антарктиды

Возраст предыдущего самого древнего образца насчитывал около 800 000 лет. Но теперь ученые считают, что под Антарктическим ледяным щитом могут храниться более древние породы, которым десятки миллионов лет.

Десятилетиями ученые, стремящиеся понять глобальные изменения климата, анализируют ледяные керны, полученные из скважин, пробуренных глубоко в Антарктическом ледяном щите. Этот лед содержит химические вещества и пузырьки древнего воздуха, которые рассказывают историю изменения климата Земли с течением времени, пишет PHYS.org.

Чтобы получить точную климатическую летопись, ученые стремятся найти непрерывный лед, застывший в хронологическом порядке: самый молодой – сверху, самый старый – внизу.

В поисках самого древнего льда в мире ученые обнаружили осадочные породы, просачивающиеся под Антарктический ледяной щит. До недавнего времени самые древние образцы такого ледяного керна имели возраст 800 000 лет – как аз когда климат нашей планеты начал быстро меняться.

По словам доцента Института геофизики Техасского университета в Остине Дункана Янга, образцы самого древнего льда в мире просто "закончились в самый интересный момент", а потому ученые продолжили поиски.

В 2021 году Янг с коллегами запустили проект, в рамках которого команда исследователе из Техасского университета использовала радар для картирования неисследованного региона в глубине Восточной Антарктиды, недалеко от Южного полюса. Ученым все еще пока не удалось обнаружить более древний сплошной лет, но данные позволили получить новые сведения о геологических процессах, происходящих под ледяным щитом Антарктиды, а также о ток, как лед движется под ним.

В ходе исследования ученые наблюдали самый глубокий слой льда, известный как базальная единица, в большой низменности в Южополярном бассейне. Исследователи полагают, что он оказался там, постепенно спускаясь по подледниковому горному хребту, собирая следы осадка и откладывая их в котловине.

Радиолокационное изображение UTIG MARFA, показывающее разрез Антарктического ледяного щита Южнополярного бассейна и Купола А длиной более 650 км, на котором показан лед толщиной более 3,8 км

По словам Янга, они с коллегами не ожидали ничего подобного. Предполагается, что по мере таяния льда базальная толща приносила небольшое количество материала с горного хребта и оставляла осадок. Команда считает, что это может быть новый тип постледникового осадочного бассейна, формирующегося без обычных процессов, формирующих наземный ландшафт, таких как реки или движение ледникового покрова. Это постепенный процесс, длящийся от 14 до 30 миллионов лет, в течение которого эти небольшие частицы осадка накапливаются.

Эта богатая осадками почва, где тает базальная толща, связана с локальными областями повышенного геотермального теплового потока и таяния у основания ледникового покрова. Что в свою очередь влияет на движение льда наверху и образование озер подо льдом.

Янг отмечает, что понимание того, как меняется тепловой поток у основания ледникового покрова и какая там температура, играет важную роль в поиске мест, где может сохраниться самый старый сплошной лед. Команда отмечает, что сам бассейн Южного полюса может оказаться не лучшим местом для старого сплошного льда из-за таяния. Базальная толща выше по течению от бассейна Южного полюса может фактически защитить старый лед от таяния, происходящего у ложа. В результате ученые предлагают искать старый сплошной лед в других регионах Антарктиды.

