На кону жизнь миллионов людей: нечто в Антарктиде способствует быстрому повышению уровня моря

Исследователи обнаружили, что быстрое таяние антарктических шельфовых ледников может привести к еще более быстрому, чем ожидалось, повышению глобального уровня моря. Это ставит под угрозу жизни миллионов людей.

Обширные плавучие шельфовые ледники Антарктиды окружают около 75% береговой линии континента и действуют как огромные контрформы, сдерживая движение внутренних ледников. Но теперь ученые обнаружили, что быстрое таяние шельфовых ледников Антарктиды может спровоцировать еще более быстрое, чем ожидалось, повышение глобального уровня моря, пишет Фокус.

Теперь команда норвежских исследователей обнаружила, что глубокие борозды подо льдом, похожие на каналы, задерживают вихревые потоки относительно теплой океанской воды. Эта теплая вода растапливает лед под поверхностью в 10 раз быстрее, чем обычно, что, по сути, угрожает структурной целостности всех шельфовых ледников.

По словам ведущего автора исследования, старшего научного сотрудника норвежской исследовательской организации Akvaplan-niva, доктора Цинь Чжоу, оказалось, что шельфовые ледники могут быть более уязвимыми к потеплению океана, чем считалось ранее.

Дело в том, что значительное ослабление антарктического шельфа или его обрушение высвободит гигатонны льда, которые в настоящее время удерживаются ледяным щитом. Известно, что в настоящее время ледяной щит содержит достаточно пресной воды, чтобы поднять глобальный уровень моря на невероятные 58 метров — в опасности находятся миллионы людей по всему земному шару.

Ученые признают, что таяние всего антарктического ледяного щита является маловероятным, но глобальный уровень моря, вероятно, будет намного выше, чем предсказывали предыдущие климатические модели.

Отметим, что ледяные шельфы — это продолжения ледников, которые плавают над водой, а не прикреплены к скальному основанию. Помимо защиты разнообразной и чувствительной экосистемы, эта ледяная стена также имеет решающее значение для замедления повышения уровня моря за счет таяния ледников. Известно, что ледяные шельфы вклиниваются между мысами и небольшими холмами на морском дне, действуя как барьер, замедляющий неумолимый поток ледников в море.

По словам ведущего автора исследования, доктора Торе Хаттерманна из полярного исследовательского центра iC3, холодный воздух Антарктиды и постоянные сильные снегопады приводят к тому, что ледники континента тают очень мало сверху вниз. Вместо этого лед постепенно разрушается снизу в месте их соприкосновения с океаном.

Однако результаты нового исследования показывают, что нижняя часть ледяного покрова вовсе не гладкая и ровная, а исполосована глубокими бороздами, каналами и ямами. В ходе исследования ученые сосредоточили свое внимание на шельфовом леднике Фимбулисен в Восточной Антарктиде — команда хотела понять, как этот ледниковый рельеф может влиять на таяние льда.

В ходе исследования ученые объединили подробную карту шельфового ледника с детальной компьютерной моделью, сравнивая, что произойдет, если лед будет гладким или испещренным бороздами. Результаты моделирования показывают, что каналы во льду создают "ячейки", которые удерживают теплую воду на месте, не позволяя ей быстро течь.

В результате, по мере того, как теплая вода растапливает окружающий лед, каналы становятся все глубже и шире, прокладывая глубокие трещины в шельфовом леднике. Авторы отмечают, что этот процесс отодвигает точку соприкосновения льда с коренной породой, известную как линия заземления, обнажая больше льда для воды и еще быстрее растапливая шельф.

Если ледник толще дальше от берега, это может вызвать каскадное ускорение, поскольку тяжелый ледяной покров быстрее движется к морю. По словам ученых, особенно тревожным выглядит то, что этот процесс был обнаружен на шельфовом леднике Фимбулисен, который ранее считался стабильным.

При написании использовались материалы Daily Mail.