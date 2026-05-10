200 дней на Красной планете: имитация марсианского экипажа "потеряла" связь с Землей (видео)

Вторая имитационная марсианская миссия уже прошла половину пути, но теперь члены экипажа находятся в состоянии информационной блокады — к счастью, это испытание было запланировано учеными.

Человечество все еще не готово отправиться на Марс, однако NASA работает над тем, чтобы узнать все возможное о том, с чем могут столкнуться будущие астронавты на Красной планете. Ученые используют метод, известный как проведение имитационных марсианский миссий, полных трудностей, проблем и задержек связей, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вторая миссия CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) стартовала 19 октября 2025 года и 7 мая достигла своего 200-го дня. В октябре прошлого года экипаж вошел в созданный с помощью 3D-печати жилой модуль площадью 158 квадратных метров и сможет покинуть его лишь к Хэллоуину 2026 года.

Відео дня

В общей сложности миссия продлится 378 дней и пока все проходит гладко: к 200-му дню четыре члена экипажа завершили роботизированные операции, провели тезническое обслуживание жилого модуля и вырастили урожай.

По словам медицинского сотрудника миссии CHAPEA 2 Эллен Эллис, за 200 дней миссии экипаж преодолел множество испытаний, с которыми им довелось столкнуться. Команда уже столкнулась с имитацией отказа оборудования, замкнутого пространства и ограниченности ресурсов в жилом модуле "Дюна Альфа". Команда также испытывает задержки связи от 5 до 20 минут — диапазон задержек, которые могут наблюдаться на Марсе.

В настоящее время экипаж также испытывает имитацию двухнедельной потери сигнала. Это призвано имитировать то, что происходит, когда Марс находится за Солнцем с точки зрения Земли. Отмечается, что в этот период команда не сможет связаться с центром управления полетами, который, впрочем, не перестает следить за всеми операциями.

По словам экипажа, ежедневно они сталкиваются с множеством вызовов, будь то имитация выхода в открытый космос, геологические исследования, учения или медицинская деятельность. В то же время ограниченные ресурсы, будь то инструменты, оборудование, программное обеспечение, материалы или отсутствие интернета, действительно ограничивают возможности решения проблем. Однако поиск креативных и оригинальных решений был одновременно сложным и полезным.

Эксперты NASA отмечают, что существует множество проблем, связанных с долгосрочными пилотируемыми космическими миссиями. Однако, если человечество действительно серьезно настроено провести длительное время на другой планете, нам необходимо подумать о них и решить их.

По словам доктора Келли Вайнерсмит, сегодня нам чрезвычайно мало известно о космической медицине. Несмотря на то, что сотни астронавтов побывали в космосе на борту станций, вращающихся вокруг Земли, нам все еще известно слишком мало.

Чтобы узнать больше об условиях, с которыми астронавты столкнутся на Красной планете, NASA запускает имитационные миссии, которые воссоздают экосистему Марса. Сегодня, максимальый масштаб, в котором работали ученые — восемь человек, и пока ученые не знают, как масштабировать миссию.

Миссии, подобные CHAPEA, начинают давать ответы на волнующие ученых вопросы. Например, миссия показала, как люди справляются со стрессом и остаются продуктивными. К слову, NASA также планирует третью миссию CHAPEA после завершения нынешней.

Напомним, ранее мы писали о том, что марсоход NASA преодолел рекордное расстояние на Марсе: ученые показали, как это было.

Ранее Фокус писал о том, что NASA нашло на Марсе возможные признаки жизни: сможет ли Китай первым доставить эти образцы.

При написании использовались материалы NASA, IFLScience.