200 днів на Червоній планеті: імітація марсіанського екіпажу "втратила" зв'язок із Землею (відео)

Друга імітаційна марсіанська місія вже пройшла половину шляху, але тепер члени екіпажу перебувають у стані інформаційної блокади — на щастя, це випробування було заплановано вченими.

Людство все ще не готове вирушити на Марс, проте NASA працює над тим, щоб дізнатися все можливе про те, з чим можуть зіткнутися майбутні астронавти на Червоній планеті. Вчені використовують метод, відомий як проведення імітаційних марсіанських місій, повних труднощів, проблем і затримок зв'язків, пише Фокус.

Друга місія CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) стартувала 19 жовтня 2025 року і 7 травня досягла свого 200-го дня. У жовтні минулого року екіпаж увійшов у створений за допомогою 3D-друку житловий модуль площею 158 квадратних метрів і зможе покинути його лише до Геловіна 2026 року.

Загалом місія триватиме 378 днів і поки що все проходить гладко: до 200-го дня чотири члени екіпажу завершили роботизовані операції, провели технічне обслуговування житлового модуля і виростили врожай.

За словами медичної співробітниці місії CHAPEA 2 Еллен Елліс, за 200 днів місії екіпаж подолав безліч випробувань, з якими їм довелося зіткнутися. Команда вже зіткнулася з імітацією відмови обладнання, замкнутого простору і обмеженості ресурсів у житловому модулі "Дюна Альфа". Команда також відчуває затримки зв'язку від 5 до 20 хвилин — діапазон затримок, які можуть спостерігатися на Марсі.

Наразі екіпаж також випробовує імітацію двотижневої втрати сигналу. Це покликане імітувати те, що відбувається, коли Марс перебуває за Сонцем з точки зору Землі. Зазначається, що в цей період команда не зможе зв'язатися з центром управління польотами, який, утім, не перестає стежити за всіма операціями.

За словами екіпажу, щодня вони стикаються з безліччю викликів, чи то імітація виходу у відкритий космос, чи то геологічні дослідження, навчання, чи то медична діяльність. Водночас обмежені ресурси, чи то інструменти, обладнання, програмне забезпечення, матеріали, чи то відсутність інтернету, справді обмежують можливості розв'язання проблем. Однак пошук креативних та оригінальних рішень був водночас складним і корисним.

Експерти NASA зазначають, що існує безліч проблем, пов'язаних із довгостроковими пілотованими космічними місіями. Однак, якщо людство справді серйозно налаштоване провести тривалий час на іншій планеті, нам необхідно подумати про них і вирішити їх.

За словами докторки Келлі Вайнерсміт, сьогодні нам надзвичайно мало відомо про космічну медицину. Попри те, що сотні астронавтів побували в космосі на борту станцій, що обертаються навколо Землі, нам все ще відомо занадто мало.

Щоб дізнатися більше про умови, з якими астронавти зіткнуться на Червоній планеті, NASA запускає імітаційні місії, що відтворюють екосистему Марса. Сьогодні, максимальний масштаб, у якому працювали науковці — вісім осіб, і поки що науковці не знають, як масштабувати місію.

Місії, подібні до CHAPEA, починають давати відповіді на питання, що хвилюють учених. Наприклад, місія показала, як люди справляються зі стресом і залишаються продуктивними. До слова, NASA також планує третю місію CHAPEA після завершення нинішньої.

Під час написання використовували матеріали NASA, IFLScience.