Самая горячая точка Земли: названа страна, где сосредоточено больше всего вулканов в мире

Индонезия может показаться лидером по количеству вулканов среди всех стран в мире, учитывая статистику извержений. Однако на самом деле лидерство принадлежит совсем другой стране.

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время на теле планеты появилось множество горячих и опасных точек — вулканов. Но в какой стране больше всего этих геологических образований? Учитывая количество извержений, хорошим претендентом на лидерство является Индонезия. Однако это не так, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На самом деле, по словам ученых, больше всего вулканов в мире находится в США. Данные Глобальной программы вулканизма Смитсоновского института указывают, что сегодня в США находится 165 вулканов, извергавшихся за последние 12 000 лет. Таким образом, Штаты с большим отрывом занимают первое место по количеству вулканов в мире, на втором месте находится Япония, далее следуют Россия и Индонезия.

Відео дня

Когда ученые впервые увидели эту статистику, они были весьма удивлены. Не секрет, что в США есть вулканы, в том числе и супервулкан в Йеллоустоне, также известный как вулкан Судного дня. Однако кажется странным, что именно эта страна возглавляет список, по крайней мере, в сравнении с местами, где извержение кажется более обыденной угрозой.

Статистика свидетельствует о том, что в Индонезии расположен 101 вулкан — но это самая вулканически активная страна на планете, и миллионы людей живут в непосредственной близости от вулкана. Но, если взглянуть на географию США, удивление от обилия вулканов быстро исчезает.

Дело в том, что большинство вулканов США расположены на Аляске, а остальные — в других частях западных штатов — например, в Каскадном хребте, простирающемся от Вашингтона до Северной Калифорнии — на Гавайях.

Дело в том, что Аляска и западные регионы расположены вдоль так называемого "Огненного кольца" — подковообразный участок длиной 40 250 километров вокруг Тихого океана, который считается самым вулканическим и сейсмически активным районом в мире.

Высокая активность в регионе объясняется тектоникой плит. Предыдущие исследования показали, что Тихоокеанское огненно кольцо — место, где множество других тектонических плит Земли встречаются с самой крупной из них. Когда эти плиты сталкиваются друг с другом, более плотная плита подталкивает менее плотную под себя в процессе, известном как субдукция. В результате более плотная плита плавится, превращаясь в магму, которая поднимается через вышележащую плиту, и в конце концов происходит извержение.

По словам ученых, последнее масштабное извержение в США произошло в 1980 году на горе Сент-Хеленс в штате Вашингтон и оказалось самым разрушительным в истории страны. Впрочем, по объему выброшенного материала извержение горы Катмай на Аляске в 1912 году было гораздо масштабнее. Данные свидетельствуют о том, что этот взрывной вулканический бунт выбросил около 13,5 кубических километров магмы, что сделало его крупнейшим извержением 20-го века.

В то же время, на Гавайях расположен один из самых активных вулканов в мире — Килауэа. Впрочем, в отличие от Сент-Хеленс и Катмай, он не расположен вдоль Тихоокеанского огненного кольца, но расположен над так называемой горячей точкой. Отметим, что под горячей точкой понимают область земной мантии, которая аномально горяча в сравнении с окружающими породами. В результате плавучие потоки вещества поднимаются через мантию и кору, извергаясь на поверхность в виде вулкана.

Напомним ранее мы писали о том, что тайну самого загадочного вулкана в мире наконец удалось раскрыть: почему Этна так активен.

Ранее Фокус писал о том, что Йеллоустон вот-вот взорвется: источник магмы супервулкана ближе, чем считалось ранее.

При написании использовались материалы IFLScience.