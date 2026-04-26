Тайну самого загадочного вулкана в мире наконец удалось раскрыть: почему Этна так активен

Вулкану Этна более полумиллиона лет, но этот массивный стратовулкан на Сицилии все еще полон сил и невероятно активен — ученые наконец-то смогли объяснить, почему это происходит.

Вулкан Этна достигает в высоту около 3400 метров и является самым активным вулканом в Европе, извергаясь несколько раз в год, несмотря на то, что ему уже более полумиллиона лет. Вулкан известен тем, что извергает щелочную лаву, в отличие от большинства стратовулканов, и делает это значительно чаще, чем можно было бы предположить, исходя из времени, необходимого для образования богатой летучими веществами щелочной лавы, пишет Фокус.

Долгое время ученые не могли разгадать тайну вулкана Этна. Несмотря на долгую историю, обширные исследования и детальный мониторинг, по словам экспертов, ни один известный геологический процесс не может полностью объяснить, как образовался вулкан или откуда он получает всю эту щелочную магму для своих частых извержений.

Однако в новом исследовании ученым удалось обнаружить новые подсказки. Ученые из Лозаннского университета обнаружили, что вулкан Этна, вероятно, питается редким магматическим механизмом, неизвестным до недавнего времени. Более того, ранее этот механизм ассоциировался с небольшими подводными вулканами.

Новый анализ указывает на то, что вулкан Этна сформировался и функционирует иначе, чем большинство других вулканов. Команда предполагает, что стратовулкан, вероятно, может быть уникальным местом на Земле из-за необычного способа высвобождения магмы, захваченной в зоне низкой скорости распространения сейсмических волн, и ее выброса на поверхность.

Авторы утверждают, что новые данные чрезвычайно важны для вулканологии в целом, а также для оценки конкретных опасностей, создаваемых Этной. Отметим, что стратовулкан расположен вблизи городов Катания и Мессина на востоке Сицилии, где проживают сотни тысяч человек.

Известно, что большинство земных вулканов образуются, когда мантийный материал плавится, превращаясь в магму, которая поднимается, проходя через земную кору, пока не достигнет поверхности и не затвердеет. Обычно это происходит одним из трех способов:

расхождение тектонических плит;

скольжение тектонических плит друг под друга;

образование перегретого мантийного материала внутри тектонических плит.

Однако образование вулкана Этна, похоже, не соответствует ни одному из этих сценариев. Это стратовулкан, расположенный над зоной субдукции, однако химический состав его лавы напоминает состав лавы горячих точек – несмотря на отсутствие каких-либо известных горячих точек поблизости.

Тектоническая модель магматической эволюции вокруг Сицилии и образования магм на горе Этна Фото: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

В ходе нового исследования ученые собрали образцы с Этны, что позволило реконструировать химический профиль его лавы за последние 500 000 лет. Лава Этны демонстрировала удивительно стабильный состав в течение всей своей истории, даже в условиях тектонических изменений, которые могли легко повлиять на местные вулканы.

Данные указывают на то, что Этна не работает не так, как традиционные вулканы, извержения которых обычно сопровождаются образованием недавно сформированной магмы. Вместо этого, вероятно, получает медленный приток уже существующей магмы, которая была захвачена между верхней мантией и основанием тектонических плит на глубине около 80 километров ниже поверхности.

Образование щелочной лавы зависит от низкой степени частичного плавления в мантии для сохранения содержания щелочей, но это означает, что большие объемы не могут образовываться быстро. Однако ученые утверждают, что вулкан Этна извергает щелочную лаву благодаря уникальному источнику магмы. В результате, ученые пришли к выводу, что вулкан Этна, вероятно, относится к категории вулканов, впервые описанной лишь в 2026 году и характеризующейся магмой, извлекаемой из карманов в верхней мантии. Это аномалия, поскольку вулканы типа "маленькое пятнышко" обычно небольшие, а не огромные, как Этна.

При написании использовались материалы Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Science Alert.