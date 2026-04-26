Таємницю найзагадковішого вулкана у світі нарешті вдалося розкрити: чому Етна такий активний

Вулкану Етна понад півмільйона років, але цей масивний стратовулкан на Сицилії все ще сповнений сил і неймовірно активний — вчені нарешті змогли пояснити, чому це відбувається.

Вулкан Етна сягає заввишки близько 3400 метрів і є найактивнішим вулканом у Європі, вивергаючись кілька разів на рік, незважаючи на те, що йому вже понад півмільйона років. Вулкан відомий тим, що вивергає лужну лаву, на відміну від більшості стратовулканів, і робить це значно частіше, ніж можна було б припустити, зважаючи на час, необхідний для утворення багатої летючими речовинами лужної лави, пише Фокус.

Довгий час вчені не могли розгадати таємницю вулкана Етна. Незважаючи на довгу історію, великі дослідження і детальний моніторинг, за словами експертів, жоден відомий геологічний процес не може повністю пояснити, як утворився вулкан або звідки він отримує всю цю лужну магму для своїх частих вивержень.

Однак у новому дослідженні вченим вдалося виявити нові підказки. Вчені з Лозаннського університету виявили, що вулкан Етна, ймовірно, живиться рідкісним магматичним механізмом, невідомим донедавна. Ба більше, раніше цей механізм асоціювався з невеликими підводними вулканами.

Новий аналіз вказує на те, що вулкан Етна сформувався і функціонує інакше, ніж більшість інших вулканів. Команда припускає, що стратовулкан, імовірно, може бути унікальним місцем на Землі через незвичний спосіб вивільнення магми, захопленої в зоні низької швидкості поширення сейсмічних хвиль, і її викиду на поверхню.

Автори стверджують, що нові дані є надзвичайно важливими для вулканології загалом, а також для оцінки конкретних небезпек, створюваних Етною. Зазначимо, що стратовулкан розташований поблизу міст Катанія і Мессіна на сході Сицилії, де мешкають сотні тисяч людей.

Відомо, що більшість земних вулканів утворюються, коли мантійний матеріал плавиться, перетворюючись на магму, яка піднімається, проходячи крізь земну кору, доки не досягне поверхні та не затвердіє. Зазвичай це відбувається одним із трьох способів:

розбіжність тектонічних плит;

ковзання тектонічних плит одна під одну;

утворення перегрітого мантійного матеріалу всередині тектонічних плит.

Однак утворення вулкана Етна, схоже, не відповідає жодному з цих сценаріїв. Це стратовулкан, розташований над зоною субдукції, проте хімічний склад його лави нагадує склад лави гарячих точок — незважаючи на відсутність будь-яких відомих гарячих точок поблизу.

Тектонічна модель магматичної еволюції навколо Сицилії та утворення магм на горі Етна Фото: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

Під час нового дослідження вчені зібрали зразки з Етни, що дало змогу реконструювати хімічний профіль її лави за останні 500 000 років. Лава Етни демонструвала напрочуд стабільний склад протягом усієї своєї історії, навіть в умовах тектонічних змін, які могли легко вплинути на місцеві вулкани.

Дані вказують на те, що Етна не працює не так, як традиційні вулкани, виверження яких зазвичай супроводжуються утворенням нещодавно сформованої магми. Натомість, імовірно, отримує повільний приплив уже наявної магми, яка була захоплена між верхньою мантією і основою тектонічних плит на глибині близько 80 кілометрів нижче поверхні.

Утворення лужної лави залежить від низького ступеня часткового плавлення в мантії для збереження вмісту лугів, але це означає, що великі обсяги не можуть утворюватися швидко. Однак вчені стверджують, що вулкан Етна вивергає лужну лаву завдяки унікальному джерелу магми. У результаті вчені дійшли висновку, що вулкан Етна, ймовірно, належить до категорії вулканів, яка вперше була описана лише 2026 року і характеризується магмою, що витягується з кишень у верхній мантії. Це аномалія, оскільки вулкани типу "маленька плямочка" зазвичай невеликі, а не величезні, як Етна.

Під час написання використовували матеріали Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Science Alert.