Найгарячіша точка Землі: названо країну, де зосереджено найбільше вулканів у світі

Історія Землі налічує мільярди років і за цей час на тілі планети з'явилося безліч гарячих і небезпечних точок — вулканів. Але в якій країні найбільше цих геологічних утворень? З огляду на кількість вивержень, хорошим претендентом на лідерство є Індонезія. Однак це не так, пише Фокус.

Насправді, за словами вчених, найбільше вулканів у світі знаходиться в США. Дані Глобальної програми вулканізму Смітсонівського інституту вказують, що на сьогодні в США розташовано 165 вулканів, що вивергалися за останні 12 000 років. Таким чином, Штати з великим відривом посідають перше місце за кількістю вулканів у світі, на другому місці — Японія, далі йдуть Росія та Індонезія.

Коли вчені вперше побачили цю статистику, вони були дуже здивовані. Не секрет, що в США є вулкани, зокрема й супервулкан у Єллоустоні, також відомий як вулкан Судного дня. Однак здається дивним, що саме ця країна очолює список, принаймні порівняно з місцями, де виверження здається більш буденною загрозою.

Статистика свідчить про те, що в Індонезії розташований 101 вулкан — але це найвулканічно активніша країна на планеті, і мільйони людей живуть у безпосередній близькості від вулкана. Але, якщо поглянути на географію США, здивування від великої кількості вулканів швидко зникає.

Річ у тім, що більшість вулканів США розташовані на Алясці, а решта — в інших частинах західних штатів — наприклад, у Каскадному хребті, що тягнеться від Вашингтона до Північної Каліфорнії — на Гаваях.

Річ у тім, що Аляска і західні регіони розташовані вздовж так званого "Вогняного кільця" — підковоподібної ділянки завдовжки 40 250 кілометрів навколо Тихого океану, яку вважають найвулканічнішим і найсейсмічно активнішим районом у світі.

Висока активність у регіоні пояснюється тектонікою плит. Попередні дослідження показали, що Тихоокеанське вогняне кільце — місце, де безліч інших тектонічних плит Землі зустрічаються з найбільшою з них. Коли ці плити стикаються одна з одною, більш щільна плита підштовхує менш щільну під себе в процесі, відомому як субдукція. У результаті більш щільна плита плавиться, перетворюючись на магму, яка піднімається через вищерозміщену плиту, і врешті-решт відбувається виверження.

За словами вчених, останнє масштабне виверження у США сталося 1980 року на горі Сент-Хеленс у штаті Вашингтон і виявилося найруйнівнішим в історії країни. Утім, за обсягом викинутого матеріалу виверження гори Катмай на Алясці 1912 року було набагато масштабнішим. Дані свідчать про те, що цей вибуховий вулканічний бунт викинув близько 13,5 кубічних кілометрів магми, що зробило його найбільшим виверженням 20-го століття.

Водночас, на Гаваях розташований один із найактивніших вулканів у світі — Кілауеа. Утім, на відміну від Сент-Хеленс і Катмай, він не розташований уздовж Тихоокеанського вогняного кільця, але розташований над так званою гарячою точкою. Зазначимо, що під гарячою точкою розуміють ділянку земної мантії, яка аномально гаряча порівняно з навколишніми породами. У результаті плавучі потоки речовини піднімаються через мантію і кору, вивергаючись на поверхню у вигляді вулкана.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.