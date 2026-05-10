Жуткие предвестники смерти: почему вороны на самом деле "следуют" за волками

Когда волки охотятся, вороны часто появляются почти мгновенно. Ранее ученые считали, что птицы преследуют хищников, но правда оказалась более любопытной.

Во время охоты волков в Йеллоустонском национальном парке часто можно заметить, как вороны, казалось бы, мгновенно появляются на месте кормления хищников. Фактически, птицы появляются задолго до того, как волки закончат кормиться и ждут, чтобы схватить объедки, пишет Фокус.

Ранее способность ворон так быстро находить свежую добычу ученые объясняли тем, что вороны просто следуют за хищниками по местности. Теперь, новое исследования показывает, что реальность еще более любопытна.

По словам ведущего автора исследования, доктора Маттиаса Лоретто, они с коллегами два года наблюдали за воронами и волками в Йеллоустоне и обнаружили, что птицы в значительной степени полагаются на память. Вместо того чтобы следовать за волчьими стаями на больших расстояниях, птицы запоминают места, где волки часто охотятся, и возвращаются в эти районы позже.

Результаты исследования показывают, что вороны используют пространственную память и навыки навигации для поиски пищи, разбросанной по большим территориям. Данные также указывают, что птицы могут шесть часов без остановки прямо к месту добычи. По словам доктора Лоретто, данные указывают на то, что воронам не нужно постоянно находиться рядом с волками, поскольку они могут запоминать, где пища появится, скорее всего.

Команда выбрала для исследования Йеллоустонский национальный парк, куда волки были вновь завезены в середине 90-х годов после 70-летнего присутствия. Примерно четверть волков парка ежегодно носят ошейники с отслеживающими метками, что позволяет ученым отслеживать их передвижения.

По слова биолога из Йеллоустона, доктора Дэна Сталера, который изучает волков с момента их возвращения, вороны часто кажутся тесно связанными с хищниками. Наблюдения показывают, что птицы часто летают над передвигающимися стаями или прыгают вплотную за волками, когда те охотятся на добычу. Это связано с тем, что хищники регулярно оставляют после себя объедки — поэтому долгое время ученые считали, что вороны следуют простой стратегии: оставаться рядом с волками, чтобы найти пищу.

Впрочем, ранее никто тщательно не проверял эту теорию. Теперь новое исследование показывает, что все это время ученые заблуждались. В ходе исследования ученые оснастили 69 воронов крошечными GPS-трекерами. Отметим, что отлов птиц был затруднен, потому что вороны очень наблюдательны и осторожны вблизи незнакомых объектов.

Команда также проанализировала данные о перемещениях 20 волков с ошейниками. Зимой, когда вороны чаще всего взаимодействуют с волками, координаты GPS регистрировались каждые 30 минут для воронов и каждый час для волков. Ученые также отслеживали места и время охоты волков на добычу, такую как лоси, бизоны и олени.

Два с половиной года наблюдений показали лишь один явный случай, когда в ворон следовал за волком более одного километра или более одного часа. Изначально ученые были озадачены, но позже поняли, что вороны не следуют за хищниками. Но как тогда они оказываются так быстро на местах охоты волков?

Более глубокий анализ показал: вороны неоднократно возвращаются в районы, где обычно происходила охота волков, вместо того чтобы напрямую следовать за хищниками. Некоторые птицы пролетали до 155 километров за один день, часто по удивительно прямым маршрутам к местам, где, вероятно, можно было найти туши животных, хотя точное время убийства предсказать было невозможно.

При написании использовались материалы Science, SciTechDaily.