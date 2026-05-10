Моторошні провісники смерті: чому ворони насправді "слідують" за вовками

Коли вовки полюють, ворони часто з'являються майже миттєво. Раніше вчені вважали, що птахи переслідують хижаків, але правда виявилася більш цікавою.

Під час полювання вовків у Єлловстонському національному парку часто можна помітити, як ворони, здавалося б, миттєво з'являються на місці годування хижаків. Фактично, птахи з'являються задовго до того, як вовки закінчать годуватися і чекають, щоб схопити недоїдки, пише Фокус.

Раніше здатність ворон так швидко знаходити свіжу здобич вчені пояснювали тим, що ворони просто слідують за хижаками по місцевості. Тепер, нове дослідження показує, що реальність ще більш цікава.

За словами провідного автора дослідження, доктора Маттіаса Лоретто, вони з колегами два роки спостерігали за воронами і вовками в Єлловстоні і виявили, що птахи значною мірою покладаються на пам'ять. Замість того щоб слідувати за вовчими зграями на великих відстанях, птахи запам'ятовують місця, де вовки часто полюють, і повертаються в ці райони пізніше.

Результати дослідження показують, що ворони використовують просторову пам'ять і навички навігації для пошуку їжі, розкиданої по великих територіях. Дані також вказують, що птахи можуть шість годин без зупинки прямісінько до місця здобичі. За словами доктора Лоретто, дані вказують на те, що воронам не потрібно постійно перебувати поруч із вовками, оскільки вони можуть запам'ятовувати, де їжа з'явиться, швидше за все.

Команда обрала для дослідження Єлловстонський національний парк, куди вовки були знову завезені в середині 90-х років після 70-річної присутності. Приблизно чверть вовків парку щорічно носять нашийники з відстежувальними мітками, що дає змогу вченим відстежувати їхні пересування.

За словами біолога з Єлловстона, доктора Дена Сталера, який вивчає вовків з моменту їхнього повернення, ворони часто здаються тісно пов'язаними з хижаками. Спостереження показують, що птахи часто літають над зграями, що пересуваються, або стрибають впритул за вовками, коли ті полюють на здобич. Це пов'язано з тим, що хижаки регулярно залишають після себе недоїдки — тож тривалий час учені вважали, що ворони слідують простій стратегії: залишатися поруч із вовками, щоб знайти їжу.

Утім, раніше ніхто ретельно не перевіряв цю теорію. Тепер нове дослідження показує, що весь цей час вчені помилялися. Під час дослідження вчені оснастили 69 воронів крихітними GPS-трекерами. Зазначимо, що вилов птахів був ускладнений, тому що ворони дуже спостережливі й обережні поблизу незнайомих об'єктів.

Команда також проаналізувала дані про переміщення 20 вовків з нашийниками. Взимку, коли ворони найчастіше взаємодіють із вовками, координати GPS реєструвалися кожні 30 хвилин для воронів і щогодини для вовків. Вчені також відстежували місця і час полювання вовків на здобич, таку як лосі, бізони та олені.

Два з половиною роки спостережень показали лише один явний випадок, коли ворон слідував за вовком понад один кілометр або більше однієї години. Спочатку вчені були спантеличені, але пізніше зрозуміли, що ворони не слідують за хижаками. Але як тоді вони опиняються так швидко на місцях полювання вовків?

Глибший аналіз показав: ворони неодноразово повертаються в райони, де зазвичай відбувалося полювання вовків, замість того, щоб безпосередньо слідувати за хижаками. Деякі птахи пролітали до 155 кілометрів за один день, часто напрочуд прямими маршрутами до місць, де, імовірно, можна було знайти туші тварин, хоча точний час убивства передбачити було неможливо.

Під час написання використовувалися матеріали Science, SciTechDaily.