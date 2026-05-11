Спасти человечество или уничтожить: какую кнопку выберут большинство — красную или синюю

В социальных сетях разгорелась новая эпическая дилемма, в которой пользователям предлагается выбрать между синей и красной кнопкой. Что думает на этот счет наука.

Земля является домом для миллиардов людей и теперь перед пользователями социальных сетей возникла новая дилемма: пользователям предложили выбрать синюю или красную кнопку. По сути, каждый житель планеты проводит частное голосование, выбирая кнопку определенного цвета: если более половины людей выберут синюю кнопку — все выживут, если менее 50% — выживут только те, кто нажал красную кнопку, пишет Фокус.

У пользователей спросили, какую кнопку выбрали бы они, и разгорелся спор. Теперь к дебатам присоединился и математик, эксперт по теории игр из Технологического университета Суинберна Стивена Конвея. По словам ученого, большинство людей считают, что выбор предельно очевиден. Однако не все согласны с тем, является ли очевидным ответом синяя или красная кнопка.

По словам Конвея, нынешнюю дилемму можно сравнить с классической проблемой вагонетки и дилеммой заключенного. С точки зрения философии и теории игр, вопрос демонстрирует две разные интуиции и взгляды на принятие решений с резко контрастирующими результатами. Более того, сама популярность вопроса подчеркивает напряженность экзистенциальных вопросов, которые многие из нас испытывают в современной жизни.

Простыми словами, если первый инстинкт — выбрать красный цвет, вы, вероятно, ставите свои собственные интересы на первое место, считает математик. Аргументы в пользу красного цвета кажутся простыми: если более 50% людей нажмут синюю кнопку, те, кто нажимает красную, выживут. Если нет, то те, кто нажимает красную, все равно выживут. Таким образом, основной эгоизм ведет к красному цвету

Отметим, что в теории игр этот выбор приводит к равновесию Нэша — концепции, описывающей стабильный результат в игре, где ни один игрок не может получить выгоду, изменив свою стратегию, в то время как другие игроки сохраняют свои стратегии неизменными. Простыми словами, это лучший выбор для участника, стремящегося к достижению собственных интересов.

К слову, опросы свидетельствуют, что синий цвет все же остается более популярным вариантом: 56% респондентов выбирают его вместо красного. Однако, на первый взгляд, синий цвет может показаться глупым выбором. Например, зачем кому-либо рисковать своей жизнью, полагаясь на коллективные решения других.

По словам Конвея, именно здесь и проявляется истинная ценность провокации. Если человек выбирает синий цвет, он, вероятно, думает прежде всего о других, чем о себе. Математик предполагает, что люди могут переживать за сохранность близких людей или боятся почувствовать себя ответственным за потенциальную гибель других. Еще одним важным фактором может оказаться осуждение, которого боятся люди. В теории игр это известно как Парето-оптимальный исход, при котором ваш выбор наносит наименьший потенциальный ущерб.

При написании использовались материалы The Conversation, Daily Mail.