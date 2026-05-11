Врятувати людство чи знищити: яку кнопку обере більшість — червону чи синю

У соціальних мережах розгорілася нова епічна дилема, в якій користувачам пропонується вибрати між синьою і червоною кнопкою. Що думає з цього приводу наука.

Земля є домівкою для мільярдів людей і тепер перед користувачами соціальних мереж постала нова дилема: користувачам запропонували обрати синю чи червону кнопку. По суті, кожен житель планети проводить приватне голосування, обираючи кнопку певного кольору: якщо більш ніж половина людей виберуть синю кнопку — всі виживуть, якщо менш ніж 50% — виживуть тільки ті, хто натиснув червону кнопку, пише Фокус.

У користувачів запитали, яку кнопку обрали б вони, і розгорілася суперечка. Тепер до дебатів долучився і математик, експерт з теорії ігор з Технологічного університету Свінберна Стівена Конвея. За словами вченого, більшість людей вважають, що вибір гранично очевидний. Однак не всі згодні з тим, чи є очевидною відповіддю синя або червона кнопка.

За словами Конвея, нинішню дилему можна порівняти з класичною проблемою вагонетки і дилемою ув'язненого. З погляду філософії та теорії ігор, питання демонструє дві різні інтуїції та погляди на ухвалення рішень із різко контрастними результатами. Ба більше, сама популярність питання підкреслює напруженість екзистенціальних питань, які багато хто з нас відчуває в сучасному житті.

Простими словами, якщо перший інстинкт — вибрати червоний колір, ви, ймовірно, ставите свої власні інтереси на перше місце, вважає математик. Аргументи на користь червоного кольору здаються простими: якщо понад 50% людей натиснуть синю кнопку, ті, хто натискає червону, виживуть. Якщо ні, то ті, хто натискає червону, все одно виживуть. Таким чином, основний егоїзм веде до червоного кольору

Зазначимо, що в теорії ігор цей вибір призводить до рівноваги Неша — концепції, що описує стабільний результат у грі, де жоден гравець не може отримати вигоду, змінивши свою стратегію, тоді як інші гравці зберігають свої стратегії незмінними. Простими словами, це найкращий вибір для учасника, який прагне до досягнення власних інтересів.

До слова, опитування свідчать, що синій колір все ж таки залишається більш популярним варіантом: 56% респондентів обирають його замість червоного. Однак, на перший погляд, синій колір може здатися дурним вибором. Наприклад, навіщо комусь ризикувати своїм життям, покладаючись на колективні рішення інших.

За словами Конвея, саме тут і проявляється справжня цінність провокації. Якщо людина обирає синій колір, вона, ймовірно, думає насамперед про інших, ніж про себе. Математик припускає, що люди можуть переживати за збереження близьких людей або бояться відчути себе відповідальним за потенційну загибель інших. Ще одним важливим фактором може виявитися осуд, якого бояться люди. У теорії ігор це відомо як Парето-оптимальний результат, за якого ваш вибір завдає найменшої потенційної шкоди.

Під час написання використовували матеріали The Conversation, Daily Mail.