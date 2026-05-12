На Земле ожидается новый тектонический раскол: первые признаки уже появились (видео)

В новом исследовании ученые обнаружили изотопы гелия, являющиеся ранним признаком активного тектонического рифтинга — на планете произойдет еще один раскол.

История нашей планеты насчитывает миллиарды лет и за это время Земля претерпела множество изменений — сотни миллионов лет назад наш мир выглядел совсем иначе, чем сегодня. Континенты были соединены в суперконтинент под названием Пангея, который распался на материки, отдалявшиеся друг от друга по мере перестройки тектонических плит под ними, пишет Фокус.

Мы можем не чувствовать движения тектонических плит, но этот процесс продолжается и сегодня, а ученые считают, что им, вероятно, удалось обнаружить признаки новой тектонической границы под Африкой. Открытие было сделано в регионе, известном как рифт Кафуэ в Замбии.

Ученые обнаружили, что изотопы гелия, поднимающиеся из геотермальных источников, вероятно, происходят из глубоких слоев мантии планеты — это считается потенциальным ранним признаком активного тектонического рифтинга.

По словам геолога Майка Дейли из Оксфордского университета, горячие источники вдоль рифта Кафуэ в Замбии имеют изотопный состав гелия, указывающий на прямую связь источников с мантией Земли, которая находится на глубине от 40 до 160 километров под поверхностью. Эта связь с жидкостью свидетельствует об активности границы разлома рифта Кафуэ, а следовательно, и Юго-Западной Африканской рифтовой зоны. Ученые пришли к выводу, что им удалось обнаружить ранние признаки распада субсахарской Африки.

Известно, что с момента своего образования около 4,5 миллиарда лет тому наша планета претерпела драматическую эволюцию: от негостеприимной влажной породы до процветающей биосферы, какой она является сегодня. Одним из процессов, способствовавших формированию этого обитаемого мира, является тектоническая активность.

Карта, показывающая рифтовую зону Кафуэ в Замбии Фото: Earth Science Reviews

Геологи уже выяснили, что смещение земных плит перерабатывает минералы в земной коре, перестраивает континенты и океаны, стимулирует вулканическую и геотермальную активность и помогает регулировать долгосрочный круговорот углерода между внутренними слоями планеты, океанами, атмосферой и живыми организмами.

Считается, что однажды наша планета остынет до такой степени, что в конце концов тектонические плиты застынут, однако это, вероятно произойдет через миллиарды лет. Африканский континент уже известен как очаг рифтогенеза. От Афарской впадины, граничащей с Красным морем, вниз по восточной стороне материка идет Восточноафриканский рифт, где Сомалийская плита отдаляется от Африканской плиты.

Карта текущей конфигурации тектонических плит Земли Фото: Wikimedia Commons

Рифт Кафуэ является частью рифтовой системы, простирающейся на 2500 километров по диагонали через центр Африки и, возможно, в конечном итоге соединяющейся со Срединно-Атлантическим хребтом, границей, где Африканская плита примыкает к Южноамериканской плите.

Геологи полагают, что рифт Кафуэ, вероятно, может знаменовать начало новой границы плит, поскольку Африканская плита раскалывается на две части, но доказательств этому не хватало.

По словам ведущего автора исследования, геолога Руты Каролите из Оксфордского университета, в ходе исследования они с коллегами взяли образцы газа, бурлящего в водах горячих источников в Замбии: шесть образцов внутри Кафуэского рифтового региона и два за его пределами. В горячих источниках рифтового региона команда обнаружила изотопы гелия, которые, по их словам, указывают на перенос флюидов из глубоких слоев земной коры.

Тектоническая карта рифтовой системы Афар Фото: Wikimedia Commons

Также были обнаружены более слабые следы углекислого газа мантийного происхождения. Однако образцы из-за пределов рифтовой зоны показали только признаки наличия углерода в земной коре.

Авторы отмечают, если в Центральной Африке действительно начинается формирование новой тектонической границы — этот процесс будет медленным и займет миллионы лет. Однако он может представлять собой ресурс, который можно использовать — например, геотермальную энергию, а также водород и гелий.

При написании использовались материалы Frontiers in Earth Science, Science Alert.