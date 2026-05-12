На Землі очікується новий тектонічний розкол: перші ознаки вже з'явилися (відео)

У новому дослідженні вчені виявили ізотопи гелію, які є ранньою ознакою активного тектонічного рифтингу — на планеті відбудеться ще один розкол.

Історія нашої планети налічує мільярди років і за цей час Земля зазнала безліч змін — сотні мільйонів років тому наш світ виглядав зовсім інакше, ніж сьогодні. Континенти були з'єднані в суперконтинент під назвою Пангея, який розпався на материки, що віддалялися один від одного в міру перебудови тектонічних плит під ними, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ми можемо не відчувати руху тектонічних плит, але цей процес триває і сьогодні, а вчені вважають, що їм, ймовірно, вдалося виявити ознаки нового тектонічного кордону під Африкою. Відкриття було зроблено в регіоні, відомому як рифт Кафуе в Замбії.

Відео дня

Вчені виявили, що ізотопи гелію, що піднімаються з геотермальних джерел, імовірно, походять із глибоких шарів мантії планети — це вважається потенційною ранньою ознакою активного тектонічного рифтингу.

За словами геолога Майка Дейлі з Оксфордського університету, гарячі джерела вздовж рифту Кафуе в Замбії мають ізотопний склад гелію, який вказує на прямий зв'язок джерел з мантією Землі, що знаходиться на глибині від 40 до 160 кілометрів під поверхнею. Цей зв'язок із рідиною свідчить про активність кордону розлому рифту Кафуе, а отже, і Південно-Західної Африканської рифтової зони. Вчені дійшли висновку, що їм вдалося виявити ранні ознаки розпаду субсахарської Африки.

Відомо, що з моменту свого утворення близько 4,5 мільярда років тому наша планета зазнала драматичної еволюції: від негостинної вологої породи до процвітаючої біосфери, якою вона є сьогодні. Одним із процесів, що сприяли формуванню цього населеного світу, є тектонічна активність.

Карта, що показує рифтову зону Кафуе в Замбії Фото: Earth Science Reviews

Геологи вже з'ясували, що зсув земних плит переробляє мінерали в земній корі, перебудовує континенти й океани, стимулює вулканічну і геотермальну активність і допомагає регулювати довгостроковий кругообіг вуглецю між внутрішніми шарами планети, океанами, атмосферою і живими організмами.

Вважається, що одного дня наша планета охолоне до такої міри, що врешті-решт тектонічні плити застигнуть, однак це, ймовірно, станеться через мільярди років. Африканський континент уже відомий як осередок рифтогенезу. Від Афарської западини, що межує з Червоним морем, донизу по східній стороні материка йде Східноафриканський рифт, де Сомалійська плита віддаляється від Африканської плити.

Карта поточної конфігурації тектонічних плит Землі Фото: чума

Рифт Кафуе є частиною рифтової системи, що тягнеться на 2500 кілометрів по діагоналі через центр Африки і, можливо, зрештою з'єднується зі Серединно-Атлантичним хребтом, кордоном, де Африканська плита примикає до Південноамериканської плити.

Геологи вважають, що рифт Кафуе, ймовірно, може знаменувати початок нового кордону плит, оскільки Африканська плита розколюється на дві частини, але доказів цьому не вистачало.

За словами провідного авторки дослідження, геологині Рути Кароліте з Оксфордського університету, під час дослідження вони з колегами взяли зразки газу, що вирує у водах гарячих джерел у Замбії: шість зразків усередині Кафуеського рифтового регіону і два за його межами. У гарячих джерелах рифтового регіону команда виявила ізотопи гелію, які, за їхніми словами, вказують на перенесення флюїдів із глибоких шарів земної кори.

Тектонічна карта рифтової системи Афар Фото: чума

Також було виявлено слабші сліди вуглекислого газу мантійного походження. Однак зразки з-за меж рифтової зони показали тільки ознаки наявності вуглецю в земній корі.

Автори зазначають, якщо в Центральній Африці справді починається формування нового тектонічного кордону — цей процес буде повільним і займе мільйони років. Однак він може являти собою ресурс, який можна використовувати — наприклад, геотермальну енергію, а також водень і гелій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що щось розриває Африку зсередини на дві частини: як зміниться географічна карта світу.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі з'явиться новий океан: тектонічні сили повільно розривають Африку навпіл.

Під час написання використовували матеріали Frontiers in Earth Science, Science Alert.