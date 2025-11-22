Щось розриває Африку зсередини на дві частини: як зміниться географічна карта світу

Дані магнітного поля показують, що африканський континент розділяється на дві частини й в майбутньому може бути розділений новим океаном. Учені також розповіли, як зміниться розташування континентів на карті світу.

Команда з Університету Кіля вивчала магнітне поле Землі, коли виявила свідоцтва геологічного поділу, що починається між Африкою та Аравією. Ці два масиви суші колись були з'єднані, але тепер поступове розділення продовжує розривати їх, пише Daily Mail.

Дослідження показують, що поділ розриває Африку з північного сходу на південь, супроводжуючись вулканізмом і сейсмічною активністю. На щастя, цей процес потребуватиме величезної кількості часу — очікується, що Африка перетвориться на два окремі масиви суші через 5-10 мільйонів років.

Як зміниться карта світу

За словами співавтора нового дослідження, професора Пітера Стайлза, геолога з Університету Кіля, дані вказують на те, що більший масив суші розташовуватиметься на заході. У цей масив суші увійдуть:

Єгипет;

Алжир;

Нігерія;

Гана;

Намібія.

Водночас менший масив суші на сході включатиме Сомалі, Кенію, Танзанію, Мозамбік і значну частину Ефіопії. Автори дослідження вважають, що їхнє відкриття дає унікальну можливість побачити, як Земля постійно змінюється і зміщується буквально під нашими ногами.

Теорія тектоніки

Теорія тектоніки плит припускає, що сучасна конфігурація континентів сильно відрізнялася протягом геологічного часу. Мільйони, а то й мільярди років тому більші тектонічні плити фрагментувалися і розсувалися, створюючи нову океанічну кору і океани, які ми знаємо сьогодні — процес, відомий як спрединг морського дна.

Східноафриканський рифт — одна з найбільших тектонічних структур Африки, утворену розломами земної кори. Протяжність системи становить близько 6400 кілометрів, а її ширина становить 45-64 кілометри, простягаючись від Йорданії на південному заході Азії на південь через Східну Африку до Мозамбіку.

Вважається, що остаточна фаза поділу континенту настане через мільйони років — тоді розрив, як вважається, буде проходити по всій довжині розлому, пройшовши через величезні водойми Східної Африки, такі як озера Малаві та Туркана.

У новому дослідженні вчені зосередилися на районі, розташованому ближче до вершини розлому, званому регіоном Афар, де Червоне море зустрічається з Аденською затокою. Зазначимо, що регіон Афар — рідкісне місце на планеті, де зустрічаються одразу три тектонічні розломи:

Головний Ефіопський розлом;

Червономорський розлом;

розлом Аденської затоки.

Африка повільно розривається зі швидкістю до 16 міліметрів на рік Фото: Keele University

Африка розривається навпіл

Дослідники вважають, що сьогодні ми перебуваємо лише на ранній стадії цього процесу. Вчені вивчили магнітні дані, зібрані в 1968 і 1969 роках за допомогою бортових приладів, що дало змогу дізнатися більше про розтягування і поділ африканського континенту.

Під час дослідження вчені об'єднали обидва набори даних і сучасні технології для аналізу, що дало змогу отримати нові значення про магнітне поле земної кори. Результати аналізу показали, що стародавні смуги спредингу морського дна проходять між Африкою та Аравією, це дає змогу припустити, що поділ регіону почався десятки мільйонів років тому.

За словами геохімікині з Університету Суонсі, докторки Емми Воттс, розкол Африки відбувається в цей самий момент, а швидкість розриву становить від 5 до 16 міліметрів на рік. Вчені вважають, що знадобляться мільйони років, перш ніж процес остаточно завершиться.

