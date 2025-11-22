Нечто разрывает Африку изнутри на две части: как изменится географическая карта мира

Данные магнитного поля показывают, что африканский континент разделяется на две части и в будущем может быть разделен новым океаном. Ученые также рассказали, как изменится расположение континентов на карте мира.

Команда из Университета Киля изучали магнитное поле Земли, когда обнаружили свидетельства геологического разделения, начинающегося между Африкой и Аравией. Эти два массива суши когда-то были соединены, но теперь постепенное разделение продолжает разрывать их, пишет Daily Mail.

Исследования показывают, что разделение разрывает Африку с северо-востока на юг, сопровождаясь вулканизмом и сейсмической активностью. К счастью, этот процесс потребует огромного количества времени — ожидается, что Африка превратится в два отдельных массива суши через 5-10 миллионов лет.

Как изменится карта мира

По словам соавтора нового исследования, профессора Питера Стайлза, геолога из Университета Киля, данные указывают на то, что более крупный массив суши будет располагаться на западе. В этот массив суши войдут:

Египет;

Алжир;

Нигерия;

Гана;

Намибия.

В то же время, меньший массив суши на востоке будет включать Сомали, Кению, Танзанию, Мозамбик и значительную часть Эфиопии. Авторы исследования считают, что их открытие дает уникальную возможность увидеть, как Земля постоянно меняется и смещается буквально под нашими ногами.

Теория тектоники

Теория тектоники плит предполагает, что современная конфигурация континентов сильно различалась в течение геологического времени. Миллионы, а то и миллиарды лет назад более крупные тектонические плиты фрагментировались и раздвигались, создавая новую океаническую кору и океаны, которые мы знаем сегодня — процесс, известный как спрединг морского дна.

Восточно-Африканский рифт — одна из крупнейших тектонических структур Африки, образованную разломами земной коры. Протяженность системы составляет около 6400 километров, а ее ширина составляет 45-64 километра, простираясь от Иордании на юго-западе Азии на юг через Восточную Африку до Мозамбика.

Считается, что окончательная фаза разделения континента наступит через миллионы лет — тогда разрыв, как считается, будет проходить по всей длине разлома, пройдя через огромные водоемы Восточой Африки, такие как озера Малави и Туркана.

В новом исследовании ученые сосредоточились на районе, расположенном ближе к вершине разлома, называемом регионом Афар, где Красное море встречается с Аденским заливом. Отметим, что регион Афар — редкое место на планете, где встречаются сразу три тектонических разлома:

Главный Эфиопский разлом;

Красноморский разлом;

разлом Аденского залива.

Африка медленно разрывается со скоростью до 16 миллиметров в год Фото: Keele University

Африка разрывается пополам

Исследователи считают, что сегодня мы находимся лишь на ранней стадии этого процесса. Ученые изучили магнитные данные, собранные в 1968 и 1969 годах с помощью бортовых приборов, что позволило узнать больше о растяжении и разделении африканского континента.

В ходе исследования ученые объединили оба набора данных и современные технологии для анализа, что позволило получить новые значения о магнитном поле земной коры. Результаты анализа показали, что древние полосы спрединга морского дна проходят между Африкой и Аравией, это позволяет предположить, что разделение региона началось десятки миллионов лет назад.

По словам геохимика из Университета Суонси, доктора Эммы Уоттс, раскол Африки происходит в этот самый момент, а скорость разрыва составляет от 5 до 16 миллиметров в год. Ученые считают, что потребуются миллионы лет, прежде чем процесс окончательно завершится.

