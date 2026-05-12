Меньше, чем нам говорили: сколько шагов в день нужно делать на самом деле

Десятилетиями цель в 10 000 шагов рекламировалась как простой путь к поддержанию формы и улучшению здоровья. Но теперь ученые утверждают, что на самом деле количество шагов, которые необходимо делать в день, меньше.

Большинство людей на планете считают, что цель в 10 000 шагов в день — простой путь к улучшению здоровья. Фитнес-трекеры поощряли достижение этой цели, хотя это число никогда не было основано на точных научных данных. Миф зародился как часть японской маркетинговой кампании в 1960-х годах, пишет Фокус.

Теперь новое крупное исследование сосредоточилось на выяснении того, сколько шагов в день действительно помогают в снижении веса и достижении долгосрочных результатов. Статистика показывает, что ожирение все еще остается растущей проблемой во всем мире: более половины взрослых европейцев уже страдают от избыточного веса или ожирения, а к 2035 году почти каждый третий человек может страдать ожирением.

В новом исследовании профессор Марван Эль Гоч из Университета Модены и Реджо-Эмилии проанализировали множество клинических исследований. Команда изучила 868 статей и обнаружила, что лишь 18 из них соответствовали строгим критериям и 14 были использованы в окончательном анализе. В общей сложности в них приняли участие около 4000 человек из разных стран. Участники наблюдались в течение двух фаз: во время снижения веса и во время поддержания достигнутых результатов.

Результаты показывают, что в начале обе группы имели схожий уровень активности — в среднем реципиенты проходили около 7200 шагов в день. Более того, данные указывают на то, что результаты не зависели от исходного уровня физической подготовки. Все начинали с сопоставимой точки. В фазе снижения веса люди, участвовавшие в программах по изменению образа жизни, увеличили количество шагов — до 8400. В то же время контрольная группа оставалась близкой к исходному уровню.

Снижение веса происходило по схожей схеме. Группа, придерживавшаяся здорового образа жизни, потеряла около 4,4% массы тела. В контрольной группе наблюдались минимальные изменения. Данные также указывают на то, что большее количество движения и лучшие привычки привели к лучшим результатам.

Следующим этапом стало поддержание достигнутых результатов. Участники программ по изменению образа жизни поддерживали стабильное количество шагов — продолжали делать около 8200 шагов в день.

Они также сохранили достигнутое снижение веса. В среднем, их вес по-прежнему снизился на 3,3% по сравнению с исходным. В контрольной группе наблюдалось незначительное улучшение как по количеству шагов, так и по весу.

По словам ученых, результаты указывают на практическое значение около 8500 шагов в день — именно эта цифра основана на реальных данных, а не маркетинге. В то же время анализ показывает, что каждые дополнительные 1000 шагов во время снижения веса были связаны с лучшими долгосрочными результатами. Та же закономерность наблюдалась и во время поддержания веса.

Профессор Гоч также отмечает, что увеличение количества шагов в день не оказало существенного влияния на снижение веса на начальном этапе. Все указывает на то, что на начальном этапе диета играла гораздо большую роль, причем снижение калорийности было основной причиной падения веса. Однако со временем роль шагов стала более важной.

Впрочем, ученые признают, что их анализ имеет некоторые ограничения: рассмотренные исследования различались по дизайну и участникам, что создает некоторую неопределенность.

При написании использовались материалы International Journal of Environmental Research and Public Health, Earth.com.