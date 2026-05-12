Менше, ніж нам говорили: скільки кроків на день потрібно робити насправді

Десятиліттями мета в 10 000 кроків рекламувалася як простий шлях до підтримання форми та поліпшення здоров'я. Але тепер учені стверджують, що насправді кількість кроків, які необхідно робити на день, менша.

Більшість людей на планеті вважають, що мета в 10 000 кроків на день — простий шлях до поліпшення здоров'я. Фітнес-трекери заохочували досягнення цієї мети, хоча це число ніколи не було засноване на точних наукових даних. Міф зародився як частина японської маркетингової кампанії в 1960-х роках, пише Фокус.

Тепер нове велике дослідження зосередилося на з'ясуванні того, скільки кроків на день дійсно допомагають у зниженні ваги та досягненні довгострокових результатів. Статистика показує, що ожиріння все ще залишається зростаючою проблемою в усьому світі: більше половини дорослих європейців вже страждають від надмірної ваги або ожиріння, а до 2035 року майже кожна третя людина може страждати на ожиріння.

У новому дослідженні професор Марван Ель Гоч з Університету Модени і Реджо-Емілії проаналізували безліч клінічних досліджень. Команда вивчила 868 статей і виявила, що лише 18 з них відповідали суворим критеріям і 14 були використані в остаточному аналізі. Загалом у них взяли участь близько 4000 осіб із різних країн. За учасниками спостерігали протягом двох фаз: під час зниження ваги і під час підтримки досягнутих результатів.

Результати показують, що на початку обидві групи мали схожий рівень активності — у середньому реципієнти проходили близько 7200 кроків на день. Ба більше, дані вказують на те, що результати не залежали від вихідного рівня фізичної підготовки. Усі починали з порівнянної точки. У фазі зниження ваги люди, які брали участь у програмах зі зміни способу життя, збільшили кількість кроків — до 8400. Водночас контрольна група залишалася близькою до вихідного рівня.

Зниження ваги відбувалося за схожою схемою. Група, яка дотримувалася здорового способу життя, втратила близько 4,4% маси тіла. У контрольній групі спостерігалися мінімальні зміни. Дані також вказують на те, що більша кількість руху і кращі звички призвели до кращих результатів.

Наступним етапом стало підтримання досягнутих результатів. Учасники програм зі зміни способу життя підтримували стабільну кількість кроків — продовжували робити близько 8200 кроків на день.

Вони також зберегли досягнуте зниження ваги. У середньому, їхня вага, як і раніше, знизилася на 3,3% порівняно з початковою. У контрольній групі спостерігалося незначне поліпшення як за кількістю кроків, так і за вагою.

За словами вчених, результати вказують на практичне значення близько 8500 кроків на день — саме ця цифра заснована на реальних даних, а не маркетингу. Водночас аналіз показує, що кожні додаткові 1000 кроків під час зниження ваги були пов'язані з кращими довгостроковими результатами. Та сама закономірність спостерігалася і під час підтримання ваги.

Професор Гоч також зазначає, що збільшення кількості кроків на день не мало істотного впливу на зниження ваги на початковому етапі. Усе вказує на те, що на початковому етапі дієта відігравала набагато більшу роль, причому зниження калорійності було основною причиною падіння ваги. Проте з часом роль кроків стала більш важливою.

Утім, учені визнають, що їхній аналіз має деякі обмеження: розглянуті дослідження різнилися за дизайном та учасниками, що створює певну невизначеність.

Під час написання використано матеріали International Journal of Environmental Research and Public Health, Earth.com.