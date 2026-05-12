Страх высоты кроется в стопах: названо то, что действительно пугает людей на краю обрыва

В новом исследовании ученые наконец-то выяснили, что нервная система человека "усиливает" ощущения в стопах, когда человек находится слишком близко к обрыву.

Страх высоты — один из наиболее распространенных во всем мире. Однако ученые пришли к выводу, что нас пугает не сам факт высоты — результаты нового исследования указывают на настоящую причину, по которой люди чувствуют себя неустойчиво рядом с обрывом — она может быть связана нашими ногами, пишет Фокус.

Команда обнаружила, что состояние рядом с обрывом запускает работу нервной системы, которая "усиливает" ощущение в стопах. Эксперты отмечают, что именно этим объясняется то, что люди начинают чувствовать необычное покалывание, жужжание или даже ощущение тяжести в ногах рядом с обрывом.

По словам профессора Мишеля Спира, эксперта по анатомии из Бристольского университета, новое открытие может объяснить, почему некоторые люди лучше переносят высоту, чем другие. Когда люди приближаются к обрыву, мозг начинает "усиливать" сигналы, поступающие от ног. У некоторых людей это работает в фоновом режиме, улучшая равновесие, в то время как другие испытывают отвлекающий уровень осознанности.

Ученые предполагают, что мозг, похоже, "усиливает" сенсорные сигналы, связанные с осанкой и положением ног. Простыми словами, то, что обычно обрабатывается на фоновом уровне, может стать осознанным.

Страх высоты — исключительно распространенное явление. Статистика свидетельствует о том, что около четверти людей испытывают тот или иной уровень дискомфорта. Однако исследования также показали, что у большинства людей наблюдаются измеримые изменения в равновесии и осанке, когда они приближаются к обрыву.

По словам профессора Спира, нервная система постоянно обрабатывает огромное количество сенсорной информации, но большая ее часть никогда не достигает сознания. Поэтому, чтобы предотвратить перегрузку, большая часть этих данных отфильтровывается или приглушается. Однако, когда центральной нервной системе это необходимо, она может усилить некоторые из этих каналов.

Теперь ученые считают, что нервная система, похоже, реагирует на высоту, повышая бдительность в отношении равновесия и положений ног. В результате, сенсорная информация от стоп становится более важной, осанка слегка напрягается, а движения становятся более осторожными и обдуманными

Известно, что подошвы человеческих ног покрыты плотным слоем специализированных рецепторов, которые отслеживают изменения тактильных ощущений, вибрации и распределения веса. По словам ученых, наши стопы являются основной точкой контакта с землей, а потому являются богатым источником сенсорной информации, необходимым для поддержания равновесия и осанки.

В основном эти датчики работают незаметно, помогая нам ходить или переносить вес, не требуя от нас сознательного обдумывания. Однако, когда люди приближаются к краю пропасти, риск падения возрастает настолько, что организм начинает уделять больше внимания этим сигналам. Профессор Спир считает, что такая реакция может быть адаптацией, возникшей в нашем эволюционном прошлом, помогающей нашим предкам избегать смертельных падений.

При написании использовались материалы Daily Mail.