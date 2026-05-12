Страх висоти криється у стопах: названо те, що справді лякає людей на краю прірви

У новому дослідженні вчені нарешті з'ясували, що нервова система людини "посилює" відчуття в стопах, коли людина перебуває занадто близько до прірви.

Страх висоти — один із найпоширеніших у всьому світі. Однак учені дійшли висновку, що нас лякає не сам факт висоти — результати нового дослідження вказують на справжню причину, через яку люди почуваються нестійкими поруч з урвищем — вона може бути пов'язана з нашими ногами, пише Фокус.

Команда виявила, що стан поруч з урвищем запускає роботу нервової системи, яка "посилює" відчуття в стопах. Експерти зазначають, що саме цим пояснюється те, що люди починають відчувати незвичне поколювання, дзижчання або навіть відчуття важкості в ногах поруч з прірвою.

За словами професора Мішеля Спіра, експерта з анатомії з Брістольського університету, нове відкриття може пояснити, чому деякі люди краще переносять висоту, ніж інші. Коли люди наближаються до обриву, мозок починає "посилювати" сигнали, що надходять від ніг. У деяких людей це працює у фоновому режимі, покращуючи рівновагу, тоді як інші відчувають відволікаючий рівень усвідомленості.

Вчені припускають, що мозок, схоже, "підсилює" сенсорні сигнали, пов'язані з поставою і положенням ніг. Простими словами, те, що зазвичай обробляється на фоновому рівні, може стати усвідомленим.

Страх висоти — винятково поширене явище. Статистика свідчить про те, що близько чверті людей відчувають той чи інший рівень дискомфорту. Однак дослідження також засвідчили, що в більшості людей спостерігаються вимірні зміни в рівновазі та поставі, коли вони наближаються до обриву.

За словами професора Спіра, нервова система постійно обробляє величезну кількість сенсорної інформації, але більша її частина ніколи не досягає свідомості. Тому, щоб запобігти перевантаженню, більша частина цих даних відфільтровується або приглушується. Однак, коли центральній нервовій системі це необхідно, вона може посилити деякі з цих каналів.

Тепер учені вважають, що нервова система, схоже, реагує на висоту, підвищуючи пильність щодо рівноваги і положень ніг. У результаті, сенсорна інформація від стоп стає важливішою, постава злегка напружується, а рухи стають більш обережними й обдуманими...

Відомо, що підошви людських ніг вкриті щільним шаром спеціалізованих рецепторів, які відстежують зміни тактильних відчуттів, вібрації та розподілу ваги. За словами вчених, наші стопи є основною точкою контакту із землею, а тому є багатим джерелом сенсорної інформації, необхідної для підтримання рівноваги та постави.

Здебільшого ці датчики працюють непомітно, допомагаючи нам ходити або переносити вагу, не вимагаючи від нас свідомого обмірковування. Однак, коли люди наближаються до краю прірви, ризик падіння зростає настільки, що організм починає приділяти більше уваги цим сигналам. Професор Спір вважає, що така реакція може бути адаптацією, що виникла в нашому еволюційному минулому, яка допомагає нашим предкам уникати смертельних падінь.

Під час написання використовували матеріали Daily Mail.