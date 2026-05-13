Нечто гигантское навсегда изменило ландшафт Аляски: драматическое событие запечатлели из космоса

Спутниковые снимки NASA показали, как мощное цунами в одном из самых популярных туристических мест навсегда изменило ландшафт.

10 августа 2025 года цунами, высотой больше Эйфелевой башни, пронеслось по фьорду Трейси-Арм на юго-востоке Аляски. Быстрое отступление ледника Саут-Сойер вызвало оползень, который снес огромные камни вниз по живописному водному пути, посещаемому миллионами туристов на круизных лайнерах по Аляске каждое лето, пишет Фокус.

Известно, что по меньшей мере 64 миллиона кубических метров камне сползли по склону ледника. Камни создали огромное цунами, которое сорвало деревья и другую растительность с противоположной стены фьорда. Теперь новые спутниковые снимки помогают ученым понять причины мощного цунами, навсегда изменившего ландшафт популярного туристического места на Аляске.

Спутниковые снимки NASA, полученные с помощью спутника Landsat, запечатлели драматические изменения ландшафта. На фото, сделанном 26 июля 2025 года, видно, что фьорд окружен зеленой растительностью. Однако на втором снимке, сделанном через девять дней после оползня 19 августа, фьорд покрыт серым шрамом, образованным падающими камнями.

По словам геоморфолога из Университета Калгари Дэна Шугара, яркий шрам от оползня на северной стороне фьорда бросается в глаза, как и кольцо в виде "ванны" вокруг фьорда, показывающее участки, где лес был уничтожен цунами. Известно, что остров расположен примерно в 10 километрах от места оползня, также изменил цвет с зеленого на коричневый. На более высоких участках острова осталось лишь несколько деревьев.

Берега залива Трейси-Арм 26 июля 2025 года Фото: NASA

В течение последних нескольких месяцев Шугар с коллегами объединяли спутниковые аэрофотосъемочные и наземные наблюдения со свидетельствами очевидцев и моделированием, чтобы воссоздать полную картину того, как это историческое событие изменило ландшафт.

Результаты анализа команды показал, что вода на самом деле продолжала плескаться в фьорде более суток. Геологи называют это явление плескания воды сейшем. И оползень, и вызванный им сейш породили сейсмические сигналы, которые были зафиксированы по всему миру и эквивалентны землетрясению магнитудой 5,4.

Спутниковые снимки также показывают, что ледник Саут-Сойер значительно отступил менее чем за месяц. Для сравнения, обычно отступление ледника занимает гораздо больше времени. По словам Шугара, часть этого процесса произошла между датой первого снимка и временем, когда произошел оползень. О другая часть является результатом самого оползня, который отколол большой кусок от оконечности ледника Саут-Сойер, в результате чего в фьорде образовалась масса айсбергов.

Берега залива Трейси-Арм 19 августа 2025 года. Этот снимок был сделан после цунами и оползня Фото: NASA

К счастью, во время этого драматического события, навсегда изменившего местный ландшафт, никто не пострадал. Ученые полагают, что это во многом обусловлено тем, что событие произошло около 5:30 утра. Волна снесла часть снаряжения у группы каякеров, отдыхавших на острове Харбор-Айленд недалеко от устья фьорда. Пассажиры небольшого круизного судна в соседнем заливе Эндикотт-Арм также сообщили о колебаниях уровня воды и сильном течении, связанных с цунами.

При написании использовались материалы Science, Popular Science.