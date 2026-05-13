Щось гігантське назавжди змінило ландшафт Аляски: драматичну подію закарбували з космосу

Супутникові знімки NASA показали, як потужне цунамі в одному з найпопулярніших туристичних місць назавжди змінило ландшафт.

10 серпня 2025 року цунамі, заввишки більше за Ейфелеву вежу, пронеслося по фіорду Трейсі-Арм на південному сході Аляски. Швидкий відступ льодовика Саут-Сойер викликав зсув ґрунту, який зніс величезне каміння вниз мальовничим водним шляхом, який щоліта відвідують мільйони туристів на круїзних лайнерах по Алясці, пише Фокус.

Відомо, що щонайменше 64 мільйони кубічних метрів каміння сповзли по схилу льодовика. Каміння створило величезне цунамі, яке зірвало дерева та іншу рослинність із протилежної стіни фіорду. Тепер нові супутникові знімки допомагають ученим зрозуміти причини потужного цунамі, що назавжди змінило ландшафт популярного туристичного місця на Алясці.

Супутникові знімки NASA, отримані за допомогою супутника Landsat, зафіксували драматичні зміни ландшафту. На фото, зробленому 26 липня 2025 року, видно, що фіорд оточений зеленою рослинністю. Однак на другому знімку, зробленому за дев'ять днів після зсуву 19 серпня, фіорд вкритий сірим шрамом, утвореним камінням, що падає.

За словами геоморфолога з Університету Калгарі Дена Шугара, яскравий шрам від зсуву ґрунту на північному боці фіорду впадає в око, як і кільце у вигляді "ванни" навколо фіорду, яке показує ділянки, де ліс був знищений цунамі. Відомо, що острів, розташований приблизно за 10 кілометрів від місця зсуву ґрунту, також змінив колір із зеленого на коричневий. На більш високих ділянках острова залишилося лише кілька дерев.

Береги затоки Трейсі-Арм 26 липня 2025 року Фото: solar-system

Протягом останніх кількох місяців Шугар з колегами об'єднували супутникові аерофотознімальні та наземні спостереження зі свідченнями очевидців і моделюванням, щоб відтворити повну картину того, як ця історична подія змінила ландшафт.

Результати аналізу команди засвідчили, що вода насправді продовжувала плескатися у фіорді понад добу. Геологи називають це явище плескання води сейшем. І зсув ґрунту, і спричинений ним сейш породили сейсмічні сигнали, що були зафіксовані по всьому світу та еквівалентні землетрусу магнітудою 5,4.

Супутникові знімки також показують, що льодовик Саут-Сойєр значно відступив менш ніж за місяць. Для порівняння, зазвичай відступ льодовика займає набагато більше часу. За словами Шугара, частина цього процесу сталася між датою першого знімка і часом, коли стався зсув ґрунту. Інша частина є результатом самого зсуву ґрунту, який відколов великий шматок від краю льодовика Саут-Сойер, унаслідок чого у фіорді утворилася маса айсбергів.

Береги затоки Трейсі-Арм 19 серпня 2025 року. Цей знімок було зроблено після цунамі та зсуву ґрунту Фото: solar-system

На щастя, під час цієї драматичної події, яка назавжди змінила місцевий ландшафт, ніхто не постраждав. Вчені вважають, що це багато в чому обумовлено тим, що подія сталася близько 5:30 ранку. Хвиля знесла частину спорядження у групи каякерів, які відпочивали на острові Харбор-Айленд недалеко від гирла фіорду. Пасажири невеликого круїзного судна в сусідній затоці Ендікотт-Арм також повідомили про коливання рівня води і сильну течію, пов'язані з цунамі.

Під час написання використовували матеріали Science, Popular Science.