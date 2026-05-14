На Землю прислали селфи с Марса: NASA показало того, кто сделал снимок (видео)

На этой неделе марсоход NASA Perseverance прислал NASA селфи на фоне живописного пейзажа на Красной планете.

NASA опубликовало новый снимок, сделанный марсоходом Perseverance во вторник. Научная группа сообщила в пресс-релизе, что снимок был сделан в месте, которое они называют "Озеро Шарм".

Изображение было создано из 61 отдельной фотографии, сообщило NASA.

"На селфи видно, как Perseverance направляет свою мачту на скалистый выступ на переднем плане, а западный край кратера Езеро простирается на заднем плане. На данный момент марсоход шлифует часть поверхности породы, позволяя научной группе анализировать ее состав", — говорится в заявлении агентства.

Новое селфи марсохода на Красной планете Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Селфи было сделано в понедельник, 11 марта, "во время самого глубокого продвижения марсохода на запад за пределы кратера".

По данным NASA, марсоход, приближающийся к своему 1800-му марсианскому дню, сделал уже шесть "селфи".

Марсоход делает селфи с помощью камеры WATSON, которая установлена на конце его роботизированной руки. Для создания последнего фото, руке пришлось совершить 62 точных движения в течение одного часа.

"Perseverance находится в пятой научной кампании, известной как Кампания на Северном краю, в рамках своей миссии на Красной планете. Район озера Шарм представляет собой один из наиболее научно интересных участков, которые посетил марсоход", — добавили в NASA.

При написании использовались материалы NASA, ABC News.