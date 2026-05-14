На Землю прислали селфи с Марса: NASA показало того, кто сделал снимок (видео)

Фото: NASA

На этой неделе марсоход NASA Perseverance прислал NASA селфи на фоне живописного пейзажа на Красной планете.

NASA опубликовало новый снимок, сделанный марсоходом Perseverance во вторник. Научная группа сообщила в пресс-релизе, что снимок был сделан в месте, которое они называют "Озеро Шарм".

Изображение было создано из 61 отдельной фотографии, сообщило NASA.

"На селфи видно, как Perseverance направляет свою мачту на скалистый выступ на переднем плане, а западный край кратера Езеро простирается на заднем плане. На данный момент марсоход шлифует часть поверхности породы, позволяя научной группе анализировать ее состав", — говорится в заявлении агентства.

Новое селфи марсохода на Красной планете
Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Селфи было сделано в понедельник, 11 марта, "во время самого глубокого продвижения марсохода на запад за пределы кратера".

По данным NASA, марсоход, приближающийся к своему 1800-му марсианскому дню, сделал уже шесть "селфи".

Марсоход делает селфи с помощью камеры WATSON, которая установлена на конце его роботизированной руки. Для создания последнего фото, руке пришлось совершить 62 точных движения в течение одного часа.

"Perseverance находится в пятой научной кампании, известной как Кампания на Северном краю, в рамках своей миссии на Красной планете. Район озера Шарм представляет собой один из наиболее научно интересных участков, которые посетил марсоход", — добавили в NASA.

При написании использовались материалы NASA, ABC News.