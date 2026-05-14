Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Технології та наука

На Землю надіслали селфі з Марса: NASA показало того, хто зробив знімок (відео)

фото на марсі
Фото: NASA

Цього тижня марсохід NASA Perseverance надіслав NASA селфі на тлі мальовничого пейзажу на Червоній планеті.

NASA опублікувало новий знімок, зроблений марсоходом Perseverance у вівторок. Наукова група повідомила в пресрелізі, що знімок було зроблено в місці, яке вони називають "Озеро Шарм".

Зображення було створено з 61 окремої фотографії, повідомило NASA.

"На селфі видно, як Perseverance направляє свою щоглу на скелястий виступ на передньому плані, а західний край кратера Єзеро простягається на задньому плані. Наразі марсохід шліфує частину поверхні породи, даючи змогу науковій групі аналізувати її склад", — ідеться в заяві агентства.

селфі на марсі
Нове селфі марсохода на Червоній планеті
Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Селфі було зроблено в понеділок, 11 березня, "під час найглибшого просування марсохода на захід за межі кратера".

Відео дня

За даними NASA, марсохід, що наближається до свого 1800-го марсіанського дня, зробив уже шість "селфі".

Марсохід робить селфі за допомогою камери WATSON, яка встановлена на кінці його роботизованої руки. Для створення останнього фото, руці довелося зробити 62 точних рухи протягом однієї години.

"Perseverance перебуває у п'ятій науковій кампанії, відомій як Кампанія на Північному краю, в рамках своєї місії на Червоній планеті. Район озера Шарм являє собою одну з найбільш науково цікавих ділянок, які відвідав марсохід", — додали в NASA.

Інші новини науки:

Під час написання використовували матеріали NASA, ABC News.