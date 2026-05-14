К Земле летит 30-метровый астероид: стоит ли менять планы на следующую неделю

Всего несколько дней назад астрономы обнаружили астероид, который летит в сторону Земли.

Расчеты показывают, что космический камень пролетит близко с нашей планетой, но риск столкновения будет минимальным. Астероид пронесется на расстоянии примерно 90 тыс. км от Земли.

Ожидается, что астероид пролетит мимо Земли на следующей неделе, 18 мая.

Ученые утверждают, что нет причин для беспокойства или отмены планов на следующую неделю. Текущие расчеты не показывают никаких признаков столкновения объекта с Землей.

Астероид был идентифицирован несколько дней назад астрономами из пяти обсерваторий, включая обсерваторию Фарпойнт в округе Вабаунси, штат Канзас, и обсерваторию Маунт-Леммон в горах Санта-Каталина в Аризоне.

По оценкам Лаборатории реактивного движения NASA, диаметр астероида, обозначенного как 2026 JH2, предположительно составляет до 30 метров. Эта оценка основана на том, насколько ярким кажется объект и сколько света, по мнению ученых, отражает его поверхность.

Астрономы все еще работают над тем, чтобы лучше понять орбиту и физические характеристики астероида. До сих пор объект отслеживался всего 24 раза в течение нескольких дней. Хотя его траектория все еще уточняется, текущие расчеты показывают отсутствие риска столкновения.

Астероид считается околоземным объектом класса «Аполлон».

“Эти астероиды двигаются по орбите, которая больше, чем орбита Земли вокруг Солнца, и их путь пересекает орбиту Земли”, — добавили в NASA.

При написании использовались материалы NASA.