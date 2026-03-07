Впервые в истории люди изменили траекторию движения астероида: нам даже не пришлось его касаться

Исследователи официально подтвердили, что человечеству впервые удалось изменить траекторию небесного тела вокруг Солнца.

В 2022 году NASA провело первую демонстрацию планетарной защиты от удара астероида. В ходе операции космический аппарат DART успешно столкнулся с астероидом Диморфос (диаметр 160 метров), небольшим спутником более крупного астероида Дидимос (диаметр 765 метров), изменив орбитальную скорость первого вокруг более крупного астероида. В результате ученые продемонстрировали, что люде действительно могут использовать кинетический ударный элемент для защиты от опасных космических камней, пишет IFLScience.

Теперь ученые также выяснили, что в 2022 году нам также удалось изменить орбиту Дидимоса вокруг Солнца, и сделали это, даже не коснувшись его. Ранее было известно, что удар по Диморфосу, диаметр которого составляет около 160 метров, оказался намного эффективнее, чем ожидалось. Однако до сих пор ученые не осознавали, что столкновение и потеря вещества изменили траекторию и скорость барицентра двух объектов вокруг Солнца.

По словам ведущего автора исследования, доктора Рахила Макадиа из Университета Иллинойса, это первый случай в истории человечества, когда нам удалось измеримо изменить движение природного объекта вокруг Солнца. Это доказывает, что в случае угрозы столкновения астероида с Землей человечество действительно может предпринять шаги для своей защиты.

Отметим, что Диморфос и Дидимос не представляли никакой угрозы для людей и были выбраны учеными из-за возможности отслеживать изменения орбиты Диморфоса вокруг Дидимоса. Любопытно, что в ходе этого эксперимента Дидимос не подвергался и не подвергается никакой опасности столкновения с Землей.

Ученые отмечают, что изменения, внесенные DART, также довольно незначительны. Известно, что пара астероидов двигалась вокруг Солнца со скоростью около 34 километра в секунду, а столкновение замедлило их лишь на 11,7 микрометра в секунду. Но это изменение достаточно масштабно, чтобы ученые могли измерить его.

По словам доктора Макадиа, теперь известно, что астероидная система, подобная Дидимосу, может быть отклонена кинетическим ударом. Команде также удалось измерить плотность обоих астероидов: Дидимоса — 2600 кг на кубический метр, а Диморфоса — 1540 кг на кубический метр, что намного ниже, чем считалось. Впрочем, измерения согласуются с идеей о том, что спутник образовался в результате материала, выброшенного быстро вращающимся Дидимосом.

Еще одним важным открытием стало измерение коэффициента усиления импульса с помощью DART. Ученые получили значение около 2 для коэффициента усиления импульса — это ключевая величина для кинетических столкновений. Авторы считают, что новые данные в будущем помогут скорректировать модели и прогнозы на случай, если в будущем мы обнаружим астероид, угрожающий столкнуться с нашей планетой.

