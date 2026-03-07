Уперше в історії люди змінили траєкторію руху астероїда: нам навіть не довелося його торкатися

Дослідники офіційно підтвердили, що людству вперше вдалося змінити траєкторію небесного тіла навколо Сонця.

У 2022 році NASA провело першу демонстрацію планетарного захисту від удару астероїда. Під час операції космічний апарат DART успішно зіткнувся з астероїдом Діморфос (діаметр 160 метрів), невеликим супутником більшого астероїда Дідімос (діаметр 765 метрів), змінивши орбітальну швидкість першого навколо більшого астероїда. У результаті вчені продемонстрували, що люди дійсно можуть використовувати кінетичний ударний елемент для захисту від небезпечних космічних каменів, пише IFLScience.

Тепер учені також з'ясували, що у 2022 році нам також вдалося змінити орбіту Дідімоса навколо Сонця, і зробили це, навіть не торкнувшись його. Раніше було відомо, що удар по Діморфосу, діаметр якого становить близько 160 метрів, виявився набагато ефективнішим, ніж очікувалося. Однак досі вчені не усвідомлювали, що зіткнення і втрата речовини змінили траєкторію і швидкість барицентру двох об'єктів навколо Сонця.

За словами провідного автора дослідження, доктора Рахіла Макадіа з Університету Іллінойсу, це перший випадок в історії людства, коли нам вдалося вимірювано змінити рух природного об'єкта навколо Сонця. Це доводить, що в разі загрози зіткнення астероїда із Землею людство дійсно може вжити заходів для свого захисту.

Зазначимо, що Діморфос і Дідімос не становили жодної загрози для людей і були обрані вченими через можливість відстежувати зміни орбіти Діморфоса навколо Дідімоса. Цікаво, що під час цього експерименту Дідімос не наражався і не наражається на жодну небезпеку зіткнення із Землею.

Науковці зазначають, що зміни, внесені DART, також досить незначні. Відомо, що пара астероїдів рухалася навколо Сонця зі швидкістю близько 34 кілометри на секунду, а зіткнення сповільнило їх лише на 11,7 мікрометра на секунду. Але ця зміна досить масштабна, щоб учені могли виміряти її.

За словами доктора Макадіа, тепер відомо, що астероїдна система, подібна до Дідімоса, може бути відхилена кінетичним ударом. Команді також вдалося виміряти щільність обох астероїдів: Дідімоса — 2600 кг на кубічний метр, а Діморфоса — 1540 кг на кубічний метр, що набагато нижче, ніж вважали. Утім, вимірювання узгоджуються з ідеєю про те, що супутник утворився внаслідок матеріалу, викинутого швидко обертовим Дідімосом.

Ще одним важливим відкриттям стало вимірювання коефіцієнта посилення імпульсу за допомогою DART. Вчені отримали значення близько 2 для коефіцієнта посилення імпульсу — це ключова величина для кінетичних зіткнень. Автори вважають, що нові дані в майбутньому допоможуть скорегувати моделі та прогнози на випадок, якщо в майбутньому ми виявимо астероїд, що загрожує зіткнутися з нашою планетою.

