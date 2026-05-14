До Землі летить 30-метровий астероїд: чи варто змінювати плани на наступний тиждень

Лише кілька днів тому астрономи виявили астероїд, який летить у бік Землі.

Розрахунки показують, що космічний камінь пролетить близько з нашою планетою, але ризик зіткнення буде мінімальним. Астероїд пронесеться на відстані приблизно 90 тис. км від Землі.

Очікується, що астероїд пролетить повз Землю наступного тижня, 18 травня.

Вчені стверджують, що немає причин для занепокоєння або скасування планів на наступний тиждень. Поточні розрахунки не показують жодних ознак зіткнення об'єкта із Землею.

Астероїд був ідентифікований кілька днів тому астрономами з п'яти обсерваторій, включно з обсерваторією Фарпойнт в окрузі Вабаунсі, штат Канзас, і обсерваторією Маунт-Леммон у горах Санта-Каталіна в Аризоні.

За оцінками Лабораторії реактивного руху NASA, діаметр астероїда, позначеного як 2026 JH2, імовірно становить до 30 метрів. Ця оцінка заснована на тому, наскільки яскравим здається об'єкт і скільки світла, на думку вчених, відбиває його поверхня.

Астрономи все ще працюють над тим, щоб краще зрозуміти орбіту і фізичні характеристики астероїда. Досі об'єкт відстежували лише 24 рази протягом кількох днів. Хоча його траєкторія все ще уточнюється, поточні розрахунки показують відсутність ризику зіткнення.

Астероїд вважається навколоземним об'єктом класу "Аполлон".

"Ці астероїди рухаються по орбіті, яка більша, ніж орбіта Землі навколо Сонця, і їхній шлях перетинає орбіту Землі", — додали в NASA.

Під час написання використовували матеріали NASA.