5 способов получить больше витамина D без приема добавок

Витамин D — это не просто питательное вещество, содержащееся в пище. Это гормон, играющий критически важную роль в вашем здоровье.

Практически каждая клетка вашего организма имеет рецепторы для витамина D, и исследования показывают, что он оказывает разнообразное воздействие на организм.

Витамин D помогает поддерживать кости и зубы крепкими. Он укрепляет иммунную систему и предотвращает мышечную слабость. Низкий уровень витамина D связан с повышенным риском гипертонии, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

Получение 10-20 минут солнечного света в день обычно считается самым простым способом получить витамин D. Но это нереально для многих людей — они могут жить в климате с очень малым количеством солнечного света зимой, иметь более смуглую кожу или регулярно использовать солнцезащитный крем для снижения риска рака кожи.

Відео дня

Люди, ведущие активный образ жизни, но занимающиеся спортом в помещении, также могут подвергаться риску низкого уровня витамина D, говорит Эми Стивенс, спортивный диетолог из Нью-Йоркского университета, которая ведет блог о питании.

У пожилых людей также выше риск низкого уровня витамина D, поскольку способность организма вырабатывать и метаболизировать витамин D с возрастом снижается.

Пять способов получить больше витамина D

Форель — один из самых питательных видов рыбы, которые вы можете употреблять в пищу. Она богата белком, омега-3 жирными кислотами, витамином B12 и селеном. И всего одна порция содержит всю необходимую суточную норму витамина D для среднего взрослого человека.

В большинстве растений содержится мало или совсем нет витамина D — за исключением грибов. Как и люди, грибы могут вырабатывать значительное количество витамина D при воздействии ультрафиолетового излучения. В продуктовом магазине вы можете найти грибы, содержащие витамин D. Также можно посмотреть уровень витамина D на этикетке с информацией о пищевой ценности.

Яйца и лосось — два лучших источника витамина D.

Сливочный овощной рамен — веганский, поэтому его может есть практически каждый. В его состав входят соевое молоко и грибы – два отличных источника витамина D. При покупке ингредиентов отдавайте предпочтение соевому молоку.

Другие новости науки:

10 продуктов, в которых больше всего витамина С. Продукты, богатые витамином С, должны быть частью вашего ежедневного рациона, так как они крайне важны от поддержки иммунитета до повышения выработки коллагена. Узнайте, какие продукты, помимо цитрусовых, содержат большое количество витамина С.

7 пристрастий к еде, которые указывают на недостаток витаминов. Специфическая тяга к определенным продуктам и вкусам может сигнализировать о нехватке важнейших витаминов и минералов. Например, тяга к шоколаду может указывать на дефицит магния, а тяга к сладкому – на дефицит хрома.

При написании использовались материалы Washington Post.