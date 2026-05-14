5 способів отримати більше вітаміну D без прийому добавок

Вітамін D — це не просто поживна речовина, що міститься в їжі. Це гормон, який відіграє критично важливу роль у вашому здоров'ї.

Практично кожна клітина вашого організму має рецептори для вітаміну D, і дослідження показують, що він чинить різноманітний вплив на організм.

Вітамін D допомагає підтримувати кістки та зуби міцними. Він зміцнює імунну систему і запобігає м'язовій слабкості. Низький рівень вітаміну D пов'язаний із підвищеним ризиком гіпертонії, діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань та інсультів.

Отримання 10-20 хвилин сонячного світла на день зазвичай вважається найпростішим способом отримати вітамін D. Але це нереально для багатьох людей — вони можуть жити в кліматі з дуже малою кількістю сонячного світла взимку, мати смаглявішу шкіру або регулярно використовувати сонцезахисний крем для зниження ризику раку шкіри.

Люди, які ведуть активний спосіб життя, але займаються спортом у приміщенні, також можуть наражатися на ризик низького рівня вітаміну D, каже Емі Стівенс, спортивний дієтолог із Нью-Йоркського університету, яка веде блог про харчування.

У літніх людей також вищий ризик низького рівня вітаміну D, оскільки здатність організму виробляти і метаболізувати вітамін D з віком знижується.

П'ять способів отримати більше вітаміну D

Форель — один із найпоживніших видів риби, які ви можете вживати в їжу. Вона багата на білок, омега-3 жирні кислоти, вітамін B12 і селен. І всього одна порція містить всю необхідну добову норму вітаміну D для середньої дорослої людини.

У більшості рослин міститься мало або зовсім немає вітаміну D — за винятком грибів. Як і люди, гриби можуть виробляти значну кількість вітаміну D під впливом ультрафіолетового випромінювання. У продуктовому магазині ви можете знайти гриби, що містять вітамін D. Також можна подивитися рівень вітаміну D на етикетці з інформацією про харчову цінність.

Яйця і лосось — два найкращі джерела вітаміну D.

Вершковий овочевий рамен — веганський, тому його може їсти практично кожен. До його складу входять соєве молоко і гриби — два чудових джерела вітаміну D. При купівлі інгредієнтів віддавайте перевагу соєвому молоку.

Під час написання використовувалися матеріали Washington Post.