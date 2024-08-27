Увага, дефіцити: 7 пристрастей до їжі, які говорять про нестачу вітамінів

Специфічний потяг до певних продуктів і смаків може сигналізувати про нестачу найважливіших вітамінів і мінералів. Наприклад, тяга до шоколаду може вказувати на дефіцит магнію, а тяга до солодкого — на дефіцит хрому.

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Важливо усвідомлено харчуватися і прислухатися до сигналів і бажань свого організму, адже потяг до їжі може бути сигналом нашого організму про те, що в нашому раціоні чогось не вистачає. Краще розуміння цих пристрастей і недоліків, на які вони можуть вказувати, може допомогти вам зробити кращий вибір у харчуванні. Про 7 поширених вподобань та потенційний дефіцит вітамінів, що стоять за ними, пише Times of India.

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Тяга до шоколаду

Фото: Freepik

Тяга до шоколаду може вказувати на дефіцит магнію. Магній важливий для багатьох функцій організму, включно з роботою м'язів і нервів, контролем рівня цукру в крові та здоров'ям кісток. До 80% людей можуть мати дефіцит магнію. Щоб боротися з цим дефіцитом, додайте у свій раціон продукти, багаті на магній, як-от листові зелені овочі, горіхи, насіння і цільнозернові продукти.

Тяга до солодкого

Сильне бажання солодкого може бути пов'язане з дефіцитом хрому. Хром допомагає регулювати рівень цукру в крові, посилюючи дію інсуліну. Дефіцит цього мінералу може призвести до посилення тяги до солодкого, оскільки ваше тіло прагне швидко отримати енергію. Включіть до раціону продукти, багаті на хром, такі як броколі, виноград, картопля, часник і нежирне м'ясо, щоб стабілізувати рівень цукру в крові.

Тяга до солоного

У той час як більшість людей отримують багато натрію у своєму раціоні, сильний потяг до солі іноді може вказувати на дефіцит натрію, особливо у людей, які надмірно потіють або приймають певні ліки. Натрій необхідний для підтримання балансу рідини і нервової функції. Якщо ви жадаєте солі, намагайтеся обирати більш здорові джерела, такі як оливки і солоні огірки, або додавайте невелику кількість морської солі у свої страви.

Тяга до сиру

Тяга до сиру або інших молочних продуктів може бути ознакою дефіциту кальцію. Кальцій життєво важливий для здоров'я кісток, роботи м'язів і передачі нервів. Збільште споживання кальцію за допомогою молочних продуктів, таких як молоко, сир і сир, або обирайте немолочні джерела, як-от збагачене рослинне молоко, тофу, мигдаль і листова зелень.

Тяга до червоного м'яса

Сильне бажання червоного м'яса може вказувати на дефіцит заліза. Залізо має вирішальне значення для виробництва гемоглобіну, який допомагає транспортувати кисень у крові. Жінки, діти і ті, хто дотримується рослинної дієти, піддаються вищому ризику дефіциту заліза. Збільште споживання заліза за допомогою таких продуктів, як нежирне червоне м'ясо, птиця, риба, сочевиця, квасоля і шпинат. Поєднання продуктів, багатих на залізо, з джерелами вітаміну С може поліпшити засвоєння заліза.

Тяга до вуглеводів

Фото: Freepik

Сильний потяг до хліба, макаронів та інших вуглеводів може бути пов'язаний із дефіцитом серотоніну. Серотонін є нейромедіатором, який допомагає регулювати настрій, а вуглеводи можуть підвищувати рівень серотоніну в мозку, забезпечуючи тимчасове підвищення настрою. Щоб природним чином підвищити рівень серотоніну, зосередьтеся на збалансованій дієті, що містить складні вуглеводи, такі як цільнозернові продукти, фрукти та овочі, а також продукти, багаті на білок.

Тяга до льоду

Тяга до жування льоду, відоме як пагофагія, є поширеним симптомом залізодефіцитної анемії. Хоча точну причину цієї тяги до кінця не вивчено, вважається, що вона пов'язана з потребою організму в підвищенні пильності та зниженні втоми, які є симптомами анемії. Усуньте цей дефіцит, вживаючи продукти, багаті на залізо, і, за необхідності, приймаючи добавки заліза під наглядом лікаря.

Нагадаємо, якщо бажання з'їсти щось солодке перетворюється на неконтрольоване — організм сигналізує про певні проблеми.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологи розповіли, чого не вистачає організму, коли вам дуже хочеться солодкого.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця