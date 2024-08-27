Внимание, дефициты: 7 пристрастий к еде, которые указывают на недостаток витаминов

Специфическая тяга к определенным продуктам и вкусам может сигнализировать о нехватке важнейших витаминов и минералов. Например, тяга к шоколаду может указывать на дефицит магния, а тяга к сладкому – на дефицит хрома.

Related video

Важно осознанно питаться и прислушиваться к сигналам и желаниям своего организма, так как тяга к еде может быть сигналом нашего организма о том, что в нашем рационе чего-то не хватает. Лучшее понимание этих пристрастий и недостатков, на которые они могут указывать, может помочь вам сделать лучший выбор в отношении питания. О 7 распространенных пристрастий и потенциальный дефицит витаминов, стоящих за ними, пишет Times of India.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Тяга к шоколаду

Фото: Freepik

Тяга к шоколаду может указывать на дефицит магния. Магний важен для многих функций организма, включая работу мышц и нервов, контроль уровня сахара в крови и здоровье костей. До 80% людей могут иметь дефицит магния. Чтобы бороться с этим дефицитом, добавьте в свой рацион продукты, богатые магнием, такие как листовые зеленые овощи, орехи, семена и цельнозерновые продукты.

Тяга к сладкому

Сильное желание сладкого может быть связано с дефицитом хрома. Хром помогает регулировать уровень сахара в крови, усиливая действие инсулина. Дефицит этого минерала может привести к усилению тяги к сладкому, поскольку ваше тело стремится быстро получить энергию. Включите в рацион продукты, богатые хромом, такие как брокколи, виноград, картофель, чеснок и нежирное мясо, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови.

Тяга к соленому

В то время как большинство людей получают много натрия в своем рационе, сильная тяга к соли иногда может указывать на дефицит натрия, особенно у людей, которые чрезмерно потеют или принимают определенные лекарства. Натрий необходим для поддержания баланса жидкости и нервной функции. Если вы жаждете соли, старайтесь выбирать более здоровые источники, такие как оливки и соленые огурцы, или добавляйте небольшое количество морской соли в свои блюда.

Тяга к сыру

Тяга к сыру или другим молочным продуктам может быть признаком дефицита кальция. Кальций жизненно важен для здоровья костей, работы мышц и передачи нервов. Увеличьте потребление кальция с помощью молочных продуктов, таких как молоко, творог и сыр, или выбирайте немолочные источники, такие как обогащенное растительное молоко, тофу, миндаль и листовая зелень.

Тяга к красному мясу

Сильное желание красного мяса может указывать на дефицит железа. Железо имеет решающее значение для производства гемоглобина, который помогает транспортировать кислород в крови. Женщины, дети и те, кто придерживается растительной диеты, подвергаются более высокому риску дефицита железа. Увеличьте потребление железа с помощью таких продуктов, как нежирное красное мясо, птица, рыба, чечевица, фасоль и шпинат. Сочетание продуктов, богатых железом, с источниками витамина С может улучшить усвоение железа.

Тяга к углеводам

Фото: Freepik

Сильная тяга к хлебу, макаронам и другим углеводам может быть связана с дефицитом серотонина. Серотонин является нейромедиатором, который помогает регулировать настроение, а углеводы могут повышать уровень серотонина в мозге, обеспечивая временное повышение настроения. Чтобы естественным образом повысить уровень серотонина, сосредоточьтесь на сбалансированной диете, которая включает сложные углеводы, такие как цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, а также продукты, богатые белком.

Тяга ко льду

Тяга к жеванию льда, известное как пагофагия, является распространенным симптомом железодефицитной анемии. Хотя точная причина этой тяги до конца не изучена, считается, что она связана с потребностью организма в повышении бдительности и снижении усталости, являющимися симптомами анемии. Устраните этот дефицит, употребляя продукты, богатые железом, и, при необходимости, принимая добавки железа под наблюдением врача.

Напомним, если желание съесть что-то сладкое превращается в неконтролируемое — организм сигнализирует об определенных проблемах.

Ранее Фокус писал о том, что диетологи рассказали, чего не хватает организму, когда вам сильно хочется сладкого.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту