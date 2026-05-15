Чудовищный Эль-Ниньо убил 50 млн человек на Земле: в этом году ожидают такой же

Многочисленные метеорологические модели показывают, что нынешний Эль-Ниньо может стать самым сильным из всех. Такое климатическое явление, которое приносит необычно высокие температуры, возникает каждые несколько лет, но его сила всегда разнится.

Нынешняя теплая погода может повысить температуру океана на несколько градусов, что приведет к повсеместным засухам в одних регионах, наводнениям в других и, что, пожалуй, наиболее ужасно, к хаосу в мировых запасах продовольствия.

Чтобы найти исторический эквивалент, ученым пришлось обратиться к 1877 году, когда беспощадный Эль-Ниньо обрушил на мир смертоносные события в масштабах, которым мало кто может сравниться. Катастрофа спровоцировала продолжающиеся засухи, кульминацией которых стал глобальный голод, унесший жизни по меньшей мере 50 миллионов человек, хотя некоторые оценки указывают на еще более ужасающую цифру в 60 миллионов — около 3% от общей численности населения Земли на тот момент.

"Это, пожалуй, была худшая экологическая катастрофа, когда-либо постигшая человечество, и одно из худших бедствий любого рода, по крайней мере, за последние 150 лет, с потерями, сравнимыми с мировыми войнами и эпидемией гриппа 1918/19 годов", — написали авторы исследования.

По мере развития человечества некоторые предполагают, что такие события, как Эль-Ниньо 1877 года, представляют собой проверку на прочность нашего прогресса, выявляя слабые места в наших политических и экономических системах. Учитывая широко распространенную нищету и обнищание в колониальные времена, подпитывавшие массовый голод на протяжении всего XIX века, можно с уверенностью сказать, что мы провалили проверку XIX века.

Нынешнее явление Эль-Ниньо в этом году будет происходить на фоне масштабных засух, ослабленной цепочки поставок продовольствия и многолетних рекордно высоких температур океана.

При написании этого материала использованы материалы Wall Street Journal, Futurism.