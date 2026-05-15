Жахливий Ель-Ніньо вбив 50 млн людей на Землі: цього року очікують на такий самий

Численні метеорологічні моделі показують, що нинішній Ель-Ніньо може стати найсильнішим з усіх. Таке кліматичне явище, яке приносить незвично високі температури, виникає кожні кілька років, але його сила завжди різниться.

Нинішня тепла погода може підвищити температуру океану на кілька градусів, що призведе до повсюдних посух в одних регіонах, повеней в інших і, що, мабуть, найжахливіше, до хаосу у світових запасах продовольства.

Щоб знайти історичний еквівалент, вченим довелося звернутися до 1877 року, коли нещадний Ель-Ніньо обрушив на світ смертоносні події в масштабах, з якими мало хто може зрівнятися. Катастрофа спровокувала триваючі посухи, кульмінацією яких став глобальний голод, що забрав життя щонайменше 50 мільйонів людей, хоча деякі оцінки вказують на ще жахливішу цифру в 60 мільйонів — близько 3% від загальної чисельності населення Землі на той момент.

Відео дня

"Це, мабуть, була найгірша екологічна катастрофа, яка будь-коли спіткала людство, і одне з найгірших лих будь-якого роду, принаймні, за останні 150 років, із втратами, які можна порівняти зі світовими війнами та епідемією грипу 1918/19 років", — написали автори дослідження.

У міру розвитку людства дехто припускає, що такі події, як Ель-Ніньо 1877 року, є перевіркою на міцність нашого прогресу, виявляючи слабкі місця в наших політичних та економічних системах. З огляду на широко поширені злидні та зубожіння в колоніальні часи, що підживлювали масовий голод протягом усього XIX століття, можна з упевненістю сказати, що ми провалили перевірку XIX століття.

Цьогорічне явище Ель-Ніньо цього року відбуватиметься на тлі масштабних посух, ослабленого ланцюжка поставок продовольства і багаторічних рекордно високих температур океану.

Інші новини науки:

2026 рік стане найспекотнішим у сучасній історії. Погодні умови 2026 року можуть стати ще суворішими через зміну кліматичних тенденцій і подальше підвищення температури океану.

"Монстр" у Тихому океані прокинеться зовсім скоро. Згідно з новим прогнозом учених, Ель-Ніньо може проявитися вже в травні і, ймовірно, стане одним із найпотужніших явищ за всю історію спостережень.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Wall Street Journal, Futurism.