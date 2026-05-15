Серп Марса: зонд NASA сделал уникальный снимок Красной планеты (фото)

Захватывающее дух новое изображение Красной планеты было получено космическим аппаратом NASA «Психея», когда он направлялся к сближению с соседней планетой.

NASA поделилось изображением в своей ленте Solar System X. Космическое агентство написало:

“Это не затмение, а еще более редкое зрелище: серп Марса, как его увидел космический аппарат NASA. Необработанное изображение, сделанное «Психеей» сегодня, показывает ночную сторону Марса, когда космический аппарат приближается к Красной планете для пролета 15 мая”.

Ученые из NASA объяснили, что светящийся полумесяц на самом деле является отражением солнечного света от дневной стороны марсианской поверхности, а также результатом прохождения солнечного света через атмосферу Марса.

Серп Марса на снимке зонда "Психея" Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

“Неровности в форме полумесяца, вероятно, вызваны особенностями поверхности, а также пылью и облаками в атмосфере”, - добавили в NASA.

«Психея» приблизится к Марсу на расстояние около 4500 километров, двигаясь со скоростью 19848 км/ч.

Это позволит получить потрясающие изображения Марса и, в процессе, откалибровать наблюдательные приборы космического аппарата, работа над которыми началась 3 мая.

Таким образом будет испытана готовность аппарата к сбору важных данных, когда он достигнет главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Именно там находится главная цель миссии - богатый металлами астероид шириной 280 км, называемый астероидом 16 «Психея» или просто «Психея».

Кроме этого, еще одна цель пролета мимо Марса – это получение гравитационного толчка от Красной планеты, чтобы аппарат NASA благополучно добрался к астероиду.

Это увеличит скорость космического аппарата и изменит его траекторию, что позволит миссии, запущенной в октябре 2023 года, достичь своего астероида-тезки в 2029 году.

При написании этого материала использованы материалы NASA, Space.com.