Серп Марса: зонд NASA зробив унікальний знімок Червоної планети (фото)

Нове зображення Червоної планети, що захоплює дух, було отримано космічним апаратом NASA "Психея", коли він прямував до зближення із сусідньою планетою.

NASA поділилося зображенням у своїй стрічці Solar System X. Космічне агентство написало:

"Це не затемнення, а ще більш рідкісне видовище: серп Марса, як його побачив космічний апарат NASA. Необроблене зображення, зроблене "Психеєю" сьогодні, показує нічний бік Марса, коли космічний апарат наближається до Червоної планети для прольоту 15 травня".

Учені з NASA пояснили, що півмісяць, який світиться, насправді є відбиттям сонячного світла від денного боку марсіанської поверхні, а також результатом проходження сонячного світла через атмосферу Марса.

Серп Марса на знімку зонда "Психея"

"Нерівності у формі півмісяця, ймовірно, викликані особливостями поверхні, а також пилом і хмарами в атмосфері", — додали в NASA.

"Психея" наблизиться до Марса на відстань близько 4500 кілометрів, рухаючись зі швидкістю 19848 км/год.

Це дасть змогу отримати приголомшливі зображення Марса і, в процесі, відкалібрувати спостережні прилади космічного апарата, робота над якими почалася 3 травня.

У такий спосіб буде випробувано готовність апарату до збору важливих даних, коли він досягне головного пояса астероїдів між Марсом і Юпітером. Саме там розташована головна мета місії — багатий на метали астероїд завширшки 280 км, званий астероїдом 16 "Психея" або просто "Психея".

Крім цього, ще одна мета прольоту повз Марс — це отримання гравітаційного поштовху від Червоної планети, щоб апарат NASA благополучно дістався до астероїда.

Це збільшить швидкість космічного апарату і змінить його траєкторію, що дасть змогу місії, запущеній у жовтні 2023 року, досягти свого астероїда-тезки у 2029 році.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали NASA, Space.com.