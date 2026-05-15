Британская зона 51 в центре внимания: очевидцы сообщают о призраках (фото)

Бывшая военная база на юге Англии оказалась в центре слухов о скрытых расследованиях, связанных с НЛО, и тайной подземной деятельности. Истории об этом месте циркулируют уже десятилетиями, а исследователи паранормальных явлений и энтузиасты НЛО утверждают, что на территории поместья до сих пор может храниться секретная информация.

Расположенный в графстве Уилтшир, бывшее поместье Королевских ВВС Радло было построено в 1685 году как загородный дом, а затем стало частью британской военной инфраструктуры во время Второй мировой войны.

Впоследствии этот объект завоевал репутацию одного из самых загадочных военных объектов страны. Благодаря подземным туннельным системам и надежным военным связям некоторые исследователи начали называть его "британской Зона 51".

Позже поместье стало связано с разведывательной и коммуникационной деятельностью, осуществляемой Королевскими воздушными силами и Министерством обороны. Согласно давним утверждениям исследователей НЛО, подземный комплекс Коршем вблизи поместья, вероятно, использовался для изучения сообщений об НЛО с 1950-х по 1980-е годы.

Фото: Wikimedia Commons

Исследователь паранормальных явлений Роберт Пулм утверждает, что вокруг заброшенной усадьбы до сих пор наблюдается странная активность. Он заявил: "Говорят, что в поместье Радло бродят два беспокойных духа".

По словам Пулма, считается, что одним из призраков является немецкий военнопленный, которого якобы удерживали на этой территории во время Второй мировой войны. Он описал эту фигуру как "худого, истощенного и страшного человека, который блуждает по коридорам".

"Очевидцы рассказывали о непреодолимом ужасе, который охватывал их при его появлении, а в нескольких свидетельствах утверждалось, что после таких встреч им понадобилась медицинская помощь", — добавил Пулм.

Пулм также рассказал о еще одном призраке, связанном с поместьем. "Второй призрак — это молодая девушка в белом наряде, которую считают служанкой с ранних лет существования поместья".

Фото: Wikimedia Commons

Хотя истории о призраках добавили этому месту славы, исследователи НЛО больше интересуются военной историей, связанной с этим местом. Пулм заявил: "Но мы также считаем, что там есть файлы, о которых они не хотят, чтобы мы знали".

В течение многих лет ходили слухи, что британские власти, возможно, использовали части подземной сети для хранения информации, связанной с НЛО. Некоторые рассекреченные документы Министерства обороны подтвердили, что поместье Радло выполняло функцию "разведки противовоздушной обороны", связанную с воздушными явлениями, хотя никаких официальных доказательств деятельности инопланетян не было.

Сама сеть тоннелей Коршем стала важным объектом времен Холодной войны. Большие подземные участки были спроектированы для защиты военных операций и правительственных коммуникаций в случае ядерного конфликта. Скрытый характер комплекса подпитывал общественные теории о секретных исследовательских проектах и засекреченных расследованиях.

Пулм считает, что постоянная охрана вокруг части этой территории вызывает вопросы. "Многие из нас верят, что это ключ к выяснению, какие секреты они знают", — сказал он. "Территория до сих пор тщательно охраняется — почему бы иначе там до сих пор были бы охранники, если бы не для защиты чего-то важного?".

Интерес к наблюдениям НЛО и военным тайнам остается сильным на протяжении десятилетий, особенно после обнародования документов ФБР, связанных с НЛО. Такие места, как поместье Радло, продолжают привлекать внимание, поскольку сочетают в себе подлинную военную историю, подземные сооружения, истории о паранормальных явлениях и вопросы, на которые нет ответов.

При написании этого материала использованы материалы Daily Mail.