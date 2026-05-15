Британська зона 51 в центрі уваги: очевидці повідомляють про привидів (фото)

Колишня військова база на півдні Англії опинилася в центрі чуток про приховані розслідування, пов’язані з НЛО, та таємну підземну діяльність. Історії про це місце циркулюють вже десятиліттями, а дослідники паранормальних явищ та ентузіасти НЛО стверджують, що на території маєтку досі може зберігатися секретна інформація.

Розташований у графстві Вілтшир, колишній маєток Королівських ВПС Радло був побудований у 1685 році як заміський будинок, а потім став частиною британської військової інфраструктури під час Другої світової війни.

Згодом цей об’єкт завоював репутацію одного з найзагадковіших військових об’єктів країни. Завдяки підземним тунельним системам та надійним військовим зв’язкам деякі дослідники почали називати його "британською Зона 51".

Пізніше маєток став пов'язаний з розвідувальною та комунікаційною діяльністю, що здійснювалася Королівськими повітряними силами та Міністерством оборони. Згідно з давніми твердженнями дослідників НЛО, підземний комплекс Коршем поблизу маєтку, ймовірно, використовувався для вивчення повідомлень про НЛО з 1950-х по 1980-ті роки.

Фото: Wikimedia Commons

Дослідник паранормальних явищ Роберт Пулм стверджує, що навколо покинутої садиби досі спостерігається дивна активність. Він заявив: "Кажуть, що в маєтку Радло блукають два неспокійні духи".

За словами Пулма, вважається, що одним із привидів є німецький військовополонений, якого нібито утримували на цій території під час Другої світової війни. Він описав цю постать як "худого, виснаженого і страшного чоловіка, який блукає коридорами".

"Очевидці розповідали про непереборний жах, який охоплював їх при його появі, а в кількох свідченнях стверджувалося, що після таких зустрічей їм знадобилася медична допомога", — додав Пулм.

Пулм також розповів про ще одного привида, пов’язаного з маєтком. "Другий привид — це молода дівчина в білому вбранні, яку вважають служницею з ранніх років існування маєтку".

Фото: Wikimedia Commons

Хоча історії про привидів додали цьому місцю слави, дослідники НЛО більше цікавляться військовою історією, пов'язаною з цим місцем. Пулм заявив: "Але ми також вважаємо, що там є файли, про які вони не хочуть, щоб ми знали".

Упродовж багатьох років ходили чутки, що британська влада, можливо, використовувала частини підземної мережі для зберігання інформації, пов'язаної з НЛО. Деякі розсекречені документи Міністерства оборони підтвердили, що маєток Радло виконував функцію "розвідки протиповітряної оборони", пов'язану з повітряними явищами, хоча жодних офіційних доказів діяльності інопланетян не було.

Сама мережа тунелів Коршем стала важливим об'єктом часів Холодної війни. Великі підземні ділянки були спроектовані для захисту військових операцій та урядових комунікацій у разі ядерного конфлікту. Прихований характер комплексу підживлював громадські теорії про секретні дослідницькі проєкти та засекречені розслідування.

Пулм вважає, що постійна охорона навколо частини цієї території викликає питання. "Багато з нас вірять, що це ключ до з’ясування, які секрети вони знають", — сказав він. "Територія досі ретельно охороняється — чому б інакше там досі були б охоронці, якби не для захисту чогось важливого?".

Інтерес до спостережень НЛО та військових таємниць залишається сильним протягом десятиліть, особливо після оприлюднення документів ФБР, пов'язаних з НЛО. Такі місця, як маєток Радло, продовжують привертати увагу, оскільки поєднують в собі справжню військову історію, підземні споруди, історії про паранормальні явища та питання, на які немає відповідей.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Daily Mail.