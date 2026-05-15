Опасность для метеозависимых: магнитная буря накрыла Землю на три дня

В пятницу, 15 мая, Землю накроет магнитная буря уровня G1, а геомагнитная активность будет удерживаться повышенной в течение нескольких дней. Шторм может повлиять на работу энергосистем, самочувствие метеозависимых людей, а также на поведение животных и миграцию птиц.

По данным синоптиков и специалистов по космической погоде, в пятницу, 15 мая, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. При этом общий уровень геомагнитной активности будет оставаться повышенным в течение нескольких дней, сообщили в Meteoprog.

Магнитная буря такой силы способна вызывать незначительные перебои в работе энергетических систем. Кроме того, геомагнитные колебания могут влиять на навигацию и маршруты миграции птиц и животных.

Специалисты также предупреждают о возможном влиянии магнитной бури на самочувствие людей. Больше всего это может касаться метеозависимых, пожилых людей и тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. В такие дни врачи советуют избегать чрезмерных нагрузок, следить за давлением и больше отдыхать.

В течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне. За это время на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С. Как отмечают специалисты, такие вспышки не имеют существенного влияния на Землю.

В то же время уже в пятницу геомагнитное поле перейдет от активного состояния к сильному штормовому уровню. Специалисты прогнозируют, что солнечная активность будет оставаться невысокой, однако вероятность вспышек М-класса сохраняется.

По состоянию на 15 мая специалисты оценивают вероятность малого геомагнитного шторма в 40%. Вероятность большого геомагнитного шторма составляет 20%. Также прогнозируется 40% вероятности возникновения солнечной вспышки М-класса. Вероятность мощной вспышки Х-класса оценивают в 5%. По данным наблюдений, количество солнечных пятен на Солнце сейчас составляет 17.

